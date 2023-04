Cannelloni verdi al basilico, ricetta di Daniele Persegani

Un primo piatto perfetto, la ricetta dei cannelloni verdi al basilico di Daniele Persegani

Cannelloni verdi al basilico, la ricetta di Daniele Persegani, un primo piatto da E’ sempre mezzogiorno. Prepariamo la sfoglia ma possiamo anche comprarla già pronta, fresca, Persegani però aggiunge il basilico nell’impasto ed è davvero molto semplice da fare. Per il ripieno ricotta, formaggio, verdure, funghi, robiola e mascarpone, un’idea golosa. Per condire besciamella e pomodorini che tagliamo semplicemente a metà, tanto formaggio grattugiato e in 20 minuti i cannelloni verdi al basilico saranno pronti. Ecco la ricetta ma non perdete le altre idee dalla cucina di E’ sempre mezzogiorno.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Daniele Persegani – Cannelloni verdi al basilico

Ingredienti per la pasta: 330 g di farina 00, 3 uova, 30 g di foglie di basilico, 1 cucchiaio di olio di semi

Per il ripieno: 250 g di ricotta, 200 g di robiola, 100 g di mascarpone, 100 g di mozzarella per pizza a dadini, 150 g di formaggio grattugiato, 1 peperone rosso, 1 peperone giallo, 1 carota, 1 melanzana, ½ cipolla rossa, 300 g di funghi champignon, 1 cucchiaio di prezzemolo tritato

Per condire: ½ lt di besciamella fluida, 200 g di pomodorini, 1 spicchio d’aglio, sale e pepe, olio evo

Preparazione: per l’impasto usiamo il mixer a immersione, frulliamo le uova con il basilico fresco e un filo di olio. Impastiamo la farina con il composto appena frullato. Avvolgiamo il panetto nella pellicola e lasciamo da parte 30 minuti. Tiriamo la sfoglia e ricaviamo dei grossi quadrati sottili, li passiamo in acqua bollente per pochi secondi e poi scoliamo, facciamo asciugare sul canovaccio.

Facciamo saltare i funghi a fette in padella, con olio, aglio, pepe e sale. Peperoni, carota, melanzana, cipolla rossa, tritiamo il tutto e facciamo andare in padella con olio, sale e pepe, le facciamo ben asciugare e facciamo raffreddare del tutto.

Lavoriamo la ricotta con mascarpone e robiola, formaggio grattugiato e aggiungiamo la mozzarella a dadini. Aggiungiamo anche le verdure e i funghi fatti raffreddare, amalgamiamo, copriamo e mettiamo in frigo.

Su ogni quadrato di sfoglia disponiamo il ripieno, arrotoliamo e abbiamo i cannellini. Nella teglia versiamo un po’ di besciamella. Disponiamo i cannelloni, copriamo con la besciamella. Aggiungiamo i pomodorini a metà, formaggio grattugiato e mettiamo in forno a 190° per circa 20 minuti.