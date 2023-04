Linguine mare e monti, ricetta di Davide Nanni

Linguine mare e monti che ricetta di Davide Nanni per E' sempre mezzogiorno

Dalle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno la ricetta di Davide Nanni, la ricetta delle linguine mare e monti, la ricetta di un ottimo primo piatto. Mare perché usiamo il polpo, monti perché aggiungiamo il guanciale, quindi è davvero una ricetta da provare subito, un’idea golosa per tutta la famiglia. La pasta mare e monti E’ sempre mezzogiorno è perfetta anche come piatto unico per il pranzo o la cena, non occorre preparare il secondo piatto. Ecco la ricetta di Davide Nanni per cucinare la pasta mare e monti, in questo caso usiamo le linguine, di certo il formato di pasta più adatto per questo sughetto. Non perdete questa e le altre ricette ogni giorno dal lunedì al venerdì su Rai 1 con Antonella Clerici.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Davide Nanni – Linguine mare e monti

Ingredienti: 450 g di linguine, 500 g di polpo, 1 scalogno, 1 carota, 1 costa di sedano, 1 peperoncino, 4 pomodori grappolo, ½ bicchiere di vino rosè, un pizzico d’origano, un rametto di rosmarino, 2 foglie d’alloro, 3 fette di guanciale, 70 g di pecorino romano, 2 fette di pane, un mazzo di prezzemolo, olio evo

Preparazione: classico trito di sedano, carota e scalogno e facciamo andare con un filo di olio e peperoncino. Tritiamo il polpo al coltello e versiamo in padella, uniamo un mazzetto di erbe, facciamo scaldare il tutto e sfumiamo con il vino. Solo dopo aggiungiamo i pomodori frullati. Cuociamo 20 minuti.

Tagliamo a dadini piccoli il pane raffermo e condiamo con pepe, sale, olio e prezzemolo tritato, versiamo sulla teglia e mettiamo in forno, di deve dorare.

Tagliamo il guanciale a listarelle e senza latri grassi facciamo rosolare in padella, poi versiamo qui il ragù di polpo. Cuociamo la pasta, scoliamo al dente e versiamo in padella facciamo saltare completando con il formaggio grattugiato. Serviamo con il pane tostato.