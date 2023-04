Spaghetti con crema di peperoni, ricetta Federico Fusca

Spaghetti con crema di peperoni e alici fritte, la ricetta di Federico Fusca da non perdere

Un primo piatto nuovo, la ricetta degli spaghetti con la crema di peperoni e vaniglia, l’ida di Federico Fusca per le ricette E’ sempre mezzogiorno. E’ una delle nuove ricette che Antonella Clerici e i suoi chef hanno suggerito nel goloso programma di Rai 1. Federico Fusca prepara una veloce crema di peperoni, basta cuocerli al forno, poi saltiamo velocemente in padella e frulliamo il tutto, una vera delizia ma non è finita. L’idea è di aggiungere sulla pasta con crema di peperoni anche le alici fritte. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno. Ecco come Fusca prepara questo piatto di pasta, in questo caso gli spaghetti. Non dimenticate di aggiungere alla fine anche la scorza di limone grattugiata.

Ricette Federico Fusca E’ sempre mezzogiorno – Spaghetti con crema di peperoni

Ingredienti: 200 g di spaghetti, 2 peperoni rossi, 1 bacca di vaniglia, ½ cipolla bionda, 10 alici, 2 uova, pangrattato, olio di semi per friggere, 1 limone, olio evo, sale

Preparazione: laviamo i peperoni e interi li arrostiamo in forno per 1 ora circa, mettiamo in un sacchetto di carta. Dopo un po’ peliamo i peperoni e togliamo semi e filamenti bianchi.

In padella mettiamo un po’ di olio, non esageriamo, e la cipolla tritata, facciamo soffriggere e aggiungiamo i peperoni, saliamo. 5 minuti di cottura e frulliamo col mixer, uniamo i semi di vaniglia e frulliamo ancora.

Puliamo le alici, togliamo le lische, passiamo nell’uovo sbattuto e poi nel pane grattugiato. Friggiamo e facciamo dorare, scoliamo su carta da cucina per eliminar l’unto in eccesso.

Cuociamo gli spaghetti, li scoliamo al dente, li saltiamo in padella con la crema di peperoni ben calda, togliamo dal fuoco e completiamo con la scorza di limone grattugiata. Serviamo il piatto con le acciughe appena fritte e ancora ben calde.