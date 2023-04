Cannolo di mais ripieno, la ricetta di Ivano Ricchebono

La golosa e originale ricetta del cannolo di mais ripieno di Ivano Ricchebono

Dalle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno di Ivano Ricchebono la ricetta per fare il cannolo di mais ripieno, una vera delizia. E’ di certo una ricetta molto originale, non solo impariamo come si fanno i cannoli, l’esterno, con la farina per la polenta, ma prepariamo anche un gustoso ripieno con la ricotta, gli asparagi e infine abbiamo anche una crema su cui servire il tutto. Cannoli di mais ripieni e crema di zucchine e patate, questa la ricetta del 24 aprile 2023 di Ivano Ricchebono per E’ sempre mezzogiorno. Non perdete le altre ricette con Antonella Clerici, ogni giorno dal lunedì al venerdì su Rai 1 ovviamente a mezzogiorno; tante golose idee dai primi piatti ai secondi, dolci. Ma adesso cannoli salati per tutti.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Ivano Ricchebono – Cannolo di mais ripieno

Ingredienti: 350 g di farina di semola, 200 g di farina per polenta, 300 ml di acqua, 50 g di formaggio grattugiato, 8 g di sale, 1 l di olio di semi

10 asparagi, 150 g di ricotta, 50 g di formaggio grattugiato, olio evo, sale e pepe

4 zucchine, 1 patata, 1 scalogno – per decorare germogli misti

Preparazione: uniamo la farina per polenta con la farina di semola, sale, formaggio grattugiato, mescoliamo e aggiungiamo un po’ alla volta l’acqua, a filo, mescoliamo e otteniamo un composto liscio. Facciamo riposare coperto per mezz’ora, tiriamo con la macchinetta e otteniamo i rettangoli che dobbiamo avvolgere intorno ai cilindri per cannolo. Friggiamo in olio di semi profondo e ben caldo.

Lessiamo le cimette degli asparagi, scoliamo e aggiungiamo alla ricotta, aggiungiamo anche il formaggio grattugiato, mescoliamo e versiamo nella sacca. Farciamo i cannoli con il ripieno.

Nella pentola versiamo un po’ di olio e lo scalogno, rosoliamo e aggiungiamo le patate e le zucchine tagliate a dadini, cuociamo e frulliamo il tutto. Serviamo i cannoli fritti sulla crema e completiamo con germogli misti.