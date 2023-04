Risotto espresso, la ricetta di Sergio Barzetti

La ricetta del risotto espresso di Sergio Barzetti, un primo piatto da provare subito

Con le ricette di Sergio Barzetti non solo una nuova ricetta per un primo piatto ma anche i consigli sul come cucinare velocemente il riso integrale. Risotto espresso e infatti con il metodo visto a E’ sempre mezzogiorno possiamo cuocere il risotto integrale in meno di 20 minuti mentre normalmente ce ne vogliono anche 50 di minuti. Ovviamente è un ottimo riso integrale quello che suggerisce Barzetti. Per condire il risotto prosciutto cotto a fette spesse. Piselli, pomodorini, peperone rosso e altri ingredienti, tutti da provare. Non perdete questa e le altre ricette del 2023 di E’ sempre mezzogiorno con Sergio Barzetti. Ecco come si cucina il riso integrale e come si prepara un ottimo risotto perfetto per la primavera.

Ricette Sergio Barzetti E’ sempre mezzogiorno – Risotto espresso

Ingredienti: 320 g di riso Carnaroli integrale, 150 g di prosciutto cotto a fette, 200 g di petto di pollo, 100 g di piselli, 100 g di pomodorini, 1 peperone rosso, 1 mazzetto di prezzemolo, 1 mazzetto di pimpinella, 50 g di formaggio grattugiato, 1 cucchiaino di paprika affumicata, foglie di alloro, sale e pepe, olio evo

Preparazione: abbiamo il riso integrale e lo mettiamo in ammollo in acqua fredda in frigo per tutta la notte. Lo scoliamo e facciamo cuocere in acqua bollente e salata per circa 20 minuti, forse anche meno.

Nella padella facciamo rosolare col prosciutto cotto a dadini, aggiungiamo poi il peperone a dadini piccoli, il pollo a dadini piccoli, solo adesso uniamo un pochino di olio e alziamo la fiamma. Aggiungiamo il prezzemolo tritato e i piselli lessati. Alla fine aggiungiamo il riso e il formaggio grattugiato, facciamo insaporire completando con la paprika, le erbe aromatiche e serviamo aggiungendo in ogni piatto i pomodorini freschi appena tagliati. abbiamo un bel piatto colorato e ovviamente salutare per tutta la famiglia.