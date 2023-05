Trofie con melanzane e ricotta infornata, ricetta di Antonio Paolino

Buonissime le trofie con pomodorini, melanzane fritte e ricotta infornata, la ricetta di Antonio Paolino

Arriva il caldo e abbiamo voglia di piatti come questo, perfetti anche da gustare freddi, come le trofie con melanzane e ricotta infornata. E’ una delle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno, è la ricetta di Antonio Paolino per fare una pasta con un condimento molto goloso, con i pomodorini interi, con le melanzane fritte, con la ricotta infornata. Possiamo preparare il tutto anche in anticipo e poi cuocere la pasta prima del pranzo o della cena. Perfetto anche come piatto unico, una vera delizia le trofie con pomodorini, melanzane fritte e ricotta infornata. Non perdete le altre ricette con Antonella Clerici dal lunedì al venerdì.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Antonio Paolino – Trofie con melanzane e ricotta infornata

Ingredienti: 320 g di trofie, 2 melanzane, 100 g di amido di riso, 500 ml di olio di semi di arachidi, 2 spicchi d’aglio, 500 g di datterino rosso, basilico fresco, 40 g di formaggio grattugiato

Per la ricotta: 250 g di ricotta di fuscella, 2 limoni, 1 spicchio d’aglio, un rametto di timo, di rosmarino e di origano, olio evo

Per la salsa: 200 g di yogurt greco, un ciuffo di basilico fresca, sale e pepe

Preparazione: laviamo le melanzane e le tagliamo a dadini tutti uguali, passiamo nell’amido di riso e friggiamo in olio caldo e abbondante, facciamo dorare e scoliamo. Tagliamola sottile la scorza del limone e dell’arancia evitando assolutamente la parte bianca.

Foderiamo la teglia con la carta forno e disponiamo la ricottina che condiamo con sale, pepe, aggiungiamo l’aglio e le erbe aromatiche, anche le scorze di agrumi, olio e cannella e mettiamo in forno a 120° per 1 ora.

Laviamo i pomodorini e saltiamo in padella con olio, sale, aglio e pepe. Aggiungiamo un pochino di acqua di cottura della pasta, solo dopo aggiungiamo anche le melanzane che abbiamo fritto, basilico e anche un po’ di ricotta tagliata a pezzetti. Pochi secondi ed è pronto.

Frulliamo lo yogurt greco con sale, basilico fresco, pepe e olio. Cuociamo la pasta, scoliamo e saltiamo in padella con i pomodorini e le melanzane. Serviamo la pasta sulla salsa di yogurt greco e completiamo con la ricotta a pezzetti.