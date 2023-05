Chitarra con orata e pesto di agrumi, ricetta di Davide Nanni

Chitarre con orata e pesto di agrumi, la super ricetta di Davide Nanni per E' sempre mezzogiorno

Dalle nuove ricette di Davide Nanni un primo piatto da non perdere, è la ricetta delle chitarre con orata e pesto di agrumi vista nella puntata del 9 maggio 2023 di E’ sempre mezzogiorno. E’ un goloso primo piatto che ci permette anche di non preparare il secondo perché è una pasta con il pesce, con l’orata preparata in due modi. Davide Nanni aggiunge anche il pesto di agrumi e le mandorle pelate tostate, quindi, una vera golosità. E’ una delle ricette E’ sempre mezzogiorno che non potete perdere, ecco la ricetta della pasta con orata e pesto di agrumi, la ricetta delle chitarre con pesce e agrumi, una delizia per tutti.

Ricette Davide Nanni E’ sempre mezzogiorno – Chitarre con orata e pesto di agrumi

Ingredienti: 300 g di chitarre secche, 500 g di orata, 180 g di mandorle pelate, ½ arancia con scorza, ½ limone con scorza, ½ lime, 30 g di formaggio grattugiato, 20 g di pecorino semi stagionato, 1 cucchiaino di zucchero di canna, 20 ml di rum bianco, 10 ml di succo di lime fresco, 50 ml di acqua tonica, ½ l di fumetto di orata, olio evo, menta fresca, sale

Preparazione: prendiamo 250 grammi di filetto di orata, eliminiamo la pelle e tagliamo il pesce a dadini. Versiamo un filo d’olio in padella e saltiamo velocemente i dadini di pesce, aggiungiamo anche del fumetto di orata ovvero del brodo.

Passiamo al pesto e in un’altra padella versiamo le mandorle pelate senza grassi aggiunti, facciamo tostare. Nel mixer versiamo le mandorle tostate, aggiungiamo mezza arancia, mezzo limone, mezzo lime che abbiamo tagliato a pezzetti con tutta la buccia ma senza i semi e ovviamente ben lavati. Aggiungiamo anche il formaggio grattugiato e l’olio e adesso possiamo frullare il tutto ottenendo una crema, se necessario aggiungiamo un pochino di acqua.

Il resto dell’orata la mariniamo: togliamo la pelle e tagliamo il pesce a dadini condiamo con succo di lime, zucchero di canna, acqua tonica, menta e rum, mescoliamo con delicatezza e facciamo marinare.

Cuociamo la pasta, ovviamente molto al dente, scoliamo e versiamo nella padella con il pesce e il suo brodetto, completiamo la cottura e poi aggiungiamo il pesto di agrumi. Serviamo la pasta con i dadini di orata marinata e le mandorle tostate.