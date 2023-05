Pasta mamma Lella, la ricetta di Federico Marzo

La ricetta della pasta mamma Lella di Federico Marzo dalle nuove ricette E' sempre mezzogiorno

Che ricetta golosa la pasta mamma Lella di Federico Marzo preparata oggi 19 maggio 2023 nella cucina di E’ sempre mezzogiorno. Un primo piatto davvero gustoso ma in realtà Federico Marzo propone un pranzo completo perché il ragù è con pezzi di carni di maiale. Le costine di maiale con la lunga cottura diventeranno carne tenerissima da aggiungere al condimento della pasta. Completiamo il primo piatto di oggi di E’ sempre mezzogiorno con la ricotta sbriciolata e con gocce di pesto di basilico punto con la ricetta di oggi di Federico Marzo impariamo anche a fare il pesto in modo semplice. Non perdete queste e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno ogni giorno dal lunedì al venerdì su Rai Uno.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Federico Marzo – Pasta mamma Lella

Ingredienti per la pasta mamma Lella: 400 g di farina 0, 100 g di farina semola grano duro, 5 uova

Per il sugo di costine: 1 kg di costine di maiale, 1 l di passata pomodoro

Per il pesto: 100 g di basilico, 20 g pinoli, 100 g di formaggio grattugiato, sale e pepe, olio evo

Preparazione: nella pentola versiamo un filo d’olio e aggiungiamo le costine di maiale, facciamo rosolare su tutti i lati. Solo dopo aver ben rosolato la carne aggiungiamo la passata di pomodoro e facciamo cuocere a fiamma bassa minimo per quattro ore. Il risultato deve essere una carne che si sfilaccia.

Per la pasta impastiamo la farina zero con la semola di grano duro e le uova. Otteniamo il panetto che come sempre avvolgiamo nella pellicola e facciamo riposare 30 minuti punto poi tiriamo la sfoglia ma non deve essere troppo sottile e ritagliamo i quadrati. Arrotoliamo i quadrati intorno allo stecco e poi li pressiamo sul piano rigato, otteniamo così i garganelli. Ovviamente possiamo anche comprare i garganelli già pronti.

Adesso prepariamo il pesto e possiamo farlo nel modo classico se abbiamo il mortaio e vogliamo pestare oppure frullare il basilico fresco con sale, pepe, pinoli e olio di oliva. Solo alla fine aggiungiamo il formaggio grattugiato.

Cuociamo la pasta in acqua bollente salata, facciamo attenzione alla cottura e scoliamo. Versiamo la pasta in una ciotola con il ragù e condiamo bene il tutto. Serviamo la pasta con la carne, gocce di pesto e per finire un po’ di ricotta sbriciolata.