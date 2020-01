Ricetta La prova del cuoco, lo sfilzino mortadella e formaggio di Alessandra Spisni

Da non perdere la ricetta La prova del cuoco dello sfilzino bolognese di Alessandra Spisni, gli sfilzini con la mortadella e il formaggio emmental. Come sempre la Spisni a La prova del cuoco suggerisce ricette golose e semplice da seguire. Questa volta a La prova del cuoco propone un fritto, ovviamente fritto nello strutto ma noi possiamo usare anche l’olio per gli sfilzini mortadella e formaggio. Da seguire nel dettaglio il passaggio prima della frittura, sono più step da fare nel modo giusto. Ecco tra le ricette La prova del cuoco di oggi 28 gennaio 2020 la ricetta con la mortadella di Alessandra Spisni.

LA RICETTA DELLO SFILZINO DI ALESSANDRA SPISNI CON MORTADELLA E FORMAGGIO – RICETTE LA PROVA DEL CUOCO OGGI 28 GENNAIO 2020

Ingredienti: 200 g di mortadella, 100 g di formaggio emmental, 3 uova, 500 ml di latte, 20 g di formaggio grattugiato, 20 g di farina, pane grattugiato, sale e strutto per friggere





Preparazione: tagliamo la mortadella buonissima a dadini e lo stesso facciamo con il formaggio emmental. Possiamo già comporre lo sfilzino, basta alternare la mortadella al formaggio infilandoli su uno stuzzicadenti.

Nel pentolino scaldiamo un po’ il latte, aggiungiamo la farina, meglio se setacciata, mescoliamo e teniamo sempre sul fuoco, cuociamo fino a ottenere una salsa leggermente densa.

Nella ciotola invece sbattiamo le uova, aggiungiamo il sale e anche il formaggio grattugiato, un goccio di latte e mescoliamo bene il tutto.

Passiamo gli sfilzini uno alla volta nella farina e poi nella salsa al latte, quindi nel pane grattugiato e ancora nell’uovo sbattuto con il formaggio e il resto e infine di nuovo nel pane grattugiato. I passaggi sono vari quindi farina, salsa, uovo e pane grattugiato. Adesso possiamo friggere gli sfilzini bolognesi nello strutto o se preferiamo nell’olio. Adagiamo su carta da cucina per togliere l’unto in eccesso e serviamo.