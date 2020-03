Con Natalia Cattelani prepariamo il burger di lenticchie, la ricetta perfetta

Una golosa idea per tutta la famiglia dal blog di cucina di Natalia Cattelani, Tempo di cottura, ed è il burger di lenticchie. Niente carne ma possiamo ugualmente preparare una cena deliziosa per tutta la famiglia ma soprattutto sana. Formiamo con le lenticchie il protagonista del panino e aggiungiamo dopo la cottura tutti gli ingredienti che vogliamo. Natalia Cattelani nella sua ricetta del burger di lenticchie consiglia pomodori, maionese, lattuga ma posiamo aggiungere anche la cipolla e ciò che vogliamo. Non dimentichiamo il formaggio filante e serviamo il tutto caldo così sarà davvero eccellente. Non perdete questa e le altre ricette perfette di Natalia sul suo bellissimo blog di cucina. Buona cena a tutti!

LA RICETTA DAL BLOG DI NATALIA CATTELANI DEL BRUGER DI LENTICCHIE

Ingredienti per i burger di lenticchie di Natalia Cattelani: 450 g di lenticchie decorticate cotte (anche normali vanno bene), 1 uovo, cipolla, 1 patate lessa o due cucchiai di preparato per purè, prezzemolo, 50 g di formaggio parmigiano grattugiato, pane grattugiato, sale, pepe – pane, formaggio filante e verdura fresca

Preparazione per i burger di Natalia Cattelani: nel mixer passiamo le lenticchie che abbiamo già cotto e ben scolato, le frulliamo con la cipolla, il formaggio grattugiato e il prezzemolo. Versiamo il composto nella ciotola e uniamo la patata schiacciata, l’uovo, due cucchiai di pane grattugiato e mescoliamo, otteniamo un composto sostenuto ma se risulta troppo duro possiamo aggiungere un altro uovo.

Formiamo i burger che passiamo poi nel pane grattugiato. In padella scaldiamo un po’ di olio e cuociamo i burger su entrambi i lati ma giriamo con delicatezza, facciamo colorire bene.

Scaldiamo un panino tagliato a metà e farciamo con l’insalata, i pomodori a fettine, il formaggio filante e la maionese, completiamo con il burger di lenticchie caldo.