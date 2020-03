Fulvio Marino e Antonella Clerici preparano la pizza alla pala fatta in casa: la ricetta

Favolosa l’idea di Antonella Clerici e Fulvio Marino di regalarci su Instagram le ricette per pizza, pane, torte, biscotti e così via e oggi vi suggeriamo la ricetta della pizza alla pala fatta in casa, la ricetta di Fulvio Marino. Il risultato della ricetta della pizza di Fulvio Marino sarà perfetto, una pizza che noi cuociamo ovviamente nelle mostre teglie con la carta forno. Fulvio Marino ci suggerisce anche le farine da utilizzare, diamo un’occhiata al suo account Instagram per scoprire gli ottimi prodotti, in alternativa usiamo la farina che abbiamo ma è ovvio che il risultato sarà diverso anche se ugualmente buono. Ecco la ricetta per fare la pizza fatta in casa, attendiamo tutte le altre ricette con Antonella Clerici e l’esperto di farine prodotti da forno.

Ingredienti per la pizza alla pala fatta in casa: 500 g di farina Buratto tipo 2, 500 g di farina tipo 0 bio, 700 g di acqua fredda, 7 g di lievito fresco di birra (oppure 2 g di lievito secco), 22 g di sale, 25 g di olio di oliva

Preparazione: impastiamo la farina con 500 g di acqua fredda per 2 minuti e poi possiamo aggiungere il lievito, continuiamo a impastare per 10 minuti. aggiungiamo il sale e 100 g di acqua, impastiamo fino a quando il composto è abbastanza liscio. Gli ultimi 100 g di acqua li aggiungiamo a filo un po’ alla volta, si devono assorbire lentamente. Abbiamo un impasto omogeneo e morbido a cui uniamo l’olio, impastiamo ancora per altri 3 minuti. Se notate che l’impasto è appiccicoso è normale perché la quantità di acqua è elevata.

Mettiamo l’impasto nel contenitore ben oliato e copriamo con la pellicola trasparente . Mettiamo in frigo 18/24 ore. Togliamo l’impasto dal frigo, facciamo i panetti da 300 g circa aiutandoci con un po’ di farina sul tavolo. Facciamo lievitare i panetti nelle ciotole ben oliate per circa 4 ore a temperatura ambiente. Stendiamo i panetti sul piano infarinato e disponiamo nella teglia con la carta forno, condiamo come preferiamo. Mettiamo in forno statico a 250 gradi per circa 15 minuti, controlliamo la cottura perché per molti forni potrebbe essere di molto inferiore.