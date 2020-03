Pizza tonda fatta in casa con la biga, la ricetta di Fulvio Marino

Tante le ricette che Fulvio Marino ci suggerisce sul suo profilo Instagram e questa volta è la ricetta della pizza tonda fatta in casa con la biga a incuriosirci. Niente mozzarella, questa volta la scelta ricade sul pomodoro e i filetti di acciuga ma possiamo condire la nostra pizza tonda come preferiamo. La parte più interessante della ricetta della pizza di Fulvio marino è la preparazione della biga. Come sempre vi suggeriamo di dare un’occhiata al profilo Instagram di Fulvio Marino per scoprire tutti gli ottimi ingredienti per fare non solo la pizza ma le focacce, i biscotti, i ciambelloni, pane, panini e così via. Ecco intanto l’ottima ricetta di Fulvio Marino.

LA RICETTA DI FULVIO MARINO DELLA PIZZA TONDA FATTA IN CASA CON LA BIGA

Ingredienti per la biga: 500 g di Manitoba, 225 g di acqua, 2 g di lievito secco (oppure 5 g di lievito fresco)

Preparazione: mescoliamo in modo grossolano per qualche minuto la manitoba con l’acqua e il lievito, facciamo riposare per 18 ore a 18 gradi.

Ingredienti per la pizza tonda: tutta la biga preparata prima, 500 g di Enkir, 435 g di acqua, 0,5 g di lievito secco (oppure 2 g di lievito fresco), 25 g di sale, 25 g di olio di oliva. Impastiamo tutti gli ingredienti e otteniamo un impasto liscio e omogeneo, facciamo lievitare per 4 ore a temperatura ambiente in una ciotola leggermente oliata.

Possiamo quindi fare le palline da 25 g che facciamo lievitare sulla teglia con la carta forno coperte con la pellicola trasparente per evitare la crosta. Facciamo lievitare le palline per 3 ore a 30 gradi, devono raddoppiare il loro volume. Stendiamo le palline ottenendo le pizze che facciamo cuocere in forno statico riscaldato già a 250 gradi. Fulvio Marino le ha condite con pomodoro e acciughe.

