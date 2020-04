Il pane fatto in casa, la ricetta di Ada

La ricetta del pane fatto in casa è una di quelle che in questo periodo tutti desideriamo per trovare quella giusta, un pane che siano ottimo e una ricetta semplice. Usiamo la farina che abbiamo in casa, in questo periodo possiamo anche accontentarci senza dovere uscire a comprarne più tipi. Ada ha preparato per noi il pane in casa e il risultato le ha dato gran soddisfazione, con sole 4 ore di lievitazione in due tempi ha portato in tavola il pane caldo. Una cottura di 40 minuti circa e poi fette di pane ben lievitato e calde. Volendo possiamo aggiungere alla ricetta del pane fatto in casa anche un po’ di olio di oliva, lo renderà più soffice, oppure delle noci, delle olive a pezzetti o altro. Personalizziamo il nostro pane per la nostra famiglia.

COME PREPARE IL PANE IN CASA – LE RICETTE FACILI E VELOCI

Ingredienti: 500 g di farina, 400 ml di acqua, 7 g di lievito di birra (oppure mezza bustina di lievito secco), 1 cucchiaino di sale – facoltativo olio di oliva

Preparazione: iniziamo sciogliendo il lievito di birra in acqua tiepida. In una ciotola versiamo la farina e il sale, aggiungiamo l’acqua con il lievito, iniziamo a impastare con le mani. Se vogliamo possiamo aggiungere anche un po’ di olio di oliva, se necessario aggiungiamo un altro po’ di acqua, ma sempre pochissima alla volta.

Proseguiamo con l’impasto che deve essere lungo. Dobbiamo ottenere una pasta asciutta e morbida. Ovviamente se abbiamo la planetaria evitiamo tutta la fatica ma per molti è rilassante impastare a mano. Spostiamo l’impasto sulla spianatoia e lavoriamo ancora in modo energico per 10 minuti circa, diamogli una forma che preferiamo, può essere sferica o ovale, rettangolare.

Copriamo con un canovaccio ben pulito e facciamo lievitare per circa 2 ore. Trasferiamo poi nella teglia, con il coltello incidiamo la superficie con i classici tagli del pane e facciamo lievitare altre 2 ore. Mettiamo in forno a 180 gradi già raggiunti per 40 minuti circa, il pane deve risultare ben dorato. Sarà pronto quando in casa sentiremo l’intenso profumo di pane.

