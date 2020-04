La ricetta del pane azzimo di Fulvio Marino, ovviamente senza lievito

Sul profilo Instagram di Fulvio Marino tante le ricette golose da provare e oggi vi suggeriamo la ricetta del pane azzimo, la ricetta per fare il pane senza lievito. Sono tanti i motivi per cui possiamo fare un pane senza lievito, magari a qualcuno il lievito non fa bene oppure non l’abbiamo in casa. In questo periodo di quarantena non è facile per tutti trovare il lievito e se non vogliamo fare in casa il lievito madre il pane azzimo diventa un’ottima alternativa. Pochissimo tempo di preparazione e poi la cottura in padella senza aggiungere altro. Possiamo poi gustarlo al posto del classico pane o farcire come si fa con un panino. Ecco la ricetta di Fulvio Marino per fare il pane azzimo in casa.

LA RICETTA PER FARE IL PANE AZZIMO – LE RICETTE DI FUVLIO MARINO

Ingredienti pane azzimo: 500 g di farina Enkir, 250 g di acqua, 10 g di sale, 15 g di olio di oliva

Preparazione pane azzimo di Fulvio Marino: impastiamo tutto insieme quindi la farina Enkir con l’acqua, il sale e l’olio di oliva, otteniamo un composto liscio e omogeneo. Facciamo le palline da circa 50 grammi.

Infariniamo il tavolo e stendiamo le palline di impasto a mano oppure usiamo il matterello, stendiamo come fossero delle piadine. Cuociamo in una padella antiaderente senza aggiungere niente, niente olio o altro. Cuociamo da un lato e dall’altro fino a cottura ultimata. Ed ecco che il pane azzimo è pronto. Possiamo mangiarlo al posto del pane o anche farcirlo come si fa con i panini, con ciò che preferiamo. Come sempre vi suggeriamo di dare un’occhiata al profilo Instagram di Fulvio Marino per scoprire tutti consigli sugli ingredienti giusti da utilizzare per pane, focaccia, dolci, ciambelloni, pizze, panini e così via.