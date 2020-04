La ricetta dei panini morbidi all’olio di Fulvio Marino

Un’altra favolosa ricetta di Fulvio Marino e questa volta con la diretta Instagram con Roy Paci ci ha mostrato come si fanno i panini all’olio. Se vogliamo dei panini morbidi all’olio questa è la ricetta giusta. Fulvio Marino suggerisce anche di preparare questi panini all’olio quando vogliamo farcirli con gli hamburger. Sono i panini che piacciono tanto ai bambini ma non solo a loro. Ancora una volta sul suo profilo Instagram Fulvio Marino suggerisce nel dettaglio non solo gli ingredienti ma anche tutti i passaggi per un risultato perfetto. Come sempre vi suggeriamo di dare un’occhiata su Instagram per scoprire quali sono gli ottimi prodotti da utilizzare. Ecco la super ricetta di oggi!

LA RICETTA DEI PANINI ALL’OLIO DI FULVIO MARINO – RICETTE DA INSTAGRAM

Ingredienti panini morbidi all’olio: 400 g di farina tipo 0 bio, 100 g di farro bianco, 310 g di acqua, 20 g di zucchero, 10 g di sale, 10 g di lievito di birra fresco (oppure 3 g di lievito di birra secco disidratato, 40 g di olio di oliva

Preparazione: impastiamo la farina, tutta, con il lievito, lo zucchero e 300 g di acqua. Dopo 5 minuti aggiungiamo il sale e i restanti 10 g di acqua, impastiamo ancora e fino a quando il composto sarà omogeneo e liscio. Solo alla fine aggiungiamo l’olio continuando a impastare.

Versiamo l’impasto in una ciotola oliata e facciamo lievitare fino a quando aumenta del 50 % rispetto al volume inziale. In genere bastano circa 50 minuti a temperatura ambiente. Facciamo delle palline da 120 g circa e chiudiamo bene in modo da averle ben lisce. Spennelliamo le palline con l’olio e mettiamo a lievitare sulla teglia da forno con la carta forno. Copriamo con la pellicola facendo attenzione a non farla attaccare troppo all’impasto. Devono raddoppiare il loro volume. Accendiamo il forno a 240 gradi statico. Mettiamo i panini in forno con la teglia a metà. Facciamo cuocere circa 12/14 minuti.