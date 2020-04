Antonella Clerici e Fulvio Marino, la ricetta della pizza tonda fatta in casa

La ricetta che Fulvio Marino e Antonella Clerici hanno suggerito in diretta su Instagram è un’altra deliziosa pizza, è la pizza tonda fatta in casa. Tanti i consigli di Fulvio Marino per ottenere una pizza fatta in casa perfetta. la possiamo condire come vogliamo, lui questa volta l’ha preparato con i formaggi. Dall’impasto alla lievitazione ma anche la cottura, tutto è spiegato nei dettagli grazie alla generosità di Marino e Antonella Clerici. Possiamo cuocere la pizza nella teglia da forno o magari sulla pietra refrattaria calda oppure in una teglia tonda forata. Di seguito la ricetta completa per fare la pizza tonda in casa e come sempre date un’occhiata al profilo Instagram di Fulvio Marino.

LA RICETTA DELLA PIZZA TONDA FATTA IN CASA – RICETTE ANTONELLA CLERICI SU INSTAGRAM

Ingredienti: 650 g di farina 0 bio, 300 g di buratto tipo 2, 50 g di macinata integrale, 670 g di acqua, 6 g di lievito di birra fresco (oppure 2 g di lievito di birra secco disidratato), 25 g di sale, 30 g di olio di oliva

Preparazione: il consiglio è di preparare l’impasto il giorno prima. Impastiamo la farina con 600 g di acqua e il lievito per cinque minuti e facciamo così assorbire bene l’acqua nella farina. poi aggiungiamo il sale e 40 g di acqua e continuiamo a impastare con forza. L’impasto sarà appiccicoso ed è normale. Ci fermiamo per 10 minuti e poi continuiamo a impastare, quando l’acqua si sarà tutta assorbita aggiungiamo i restanti 30 g di acqua e completiamo l’impasto. Otteniamo un composto liscio e omogeneo e alla fine aggiungiamo anche un filo di olio. facciamo riposare l’impasto nel contenitore oliato e coperto con la pellicola. Va in frigo per 24 ore.

Il giorno dopo togliamo l’impasto dal frigo e facciamo i panetti da 250 g e facciamo lievitare 3 o 4 ore a temperatura ambiente sempre coperti con la pellicola ma facciamo attenzione a spennellare i panetti con un po’ di olio. Devono raddoppiare il loro volume e poi possiamo stendere. Non schiacciamo i bordi, si lavora il panetto dal centro verso l’esterno. Condiamo con formaggi come mozzarella, taleggio e gorgonzola e cuociamo, a crudo aggiungiamo del parmigiano e delle fette di Montebore, un filo di olio e basilico.

Scaldiamo il forno al massimo e inforniamo nella parte bassa del forno e poi dopo 5 minuti nella parte alta, altri 5 minuti a dipende dal forno.

