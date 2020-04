Con Fulvio Marino la ricetta dei panini da Burger di Fiordigiglio

Si prosegue con le ricette Instagram e non c’è dubbio che Fulvio Marino con le sue ricette riesca a darci le migliori, come per la ricetta dei panini da burger. Burger per tutti con un procedimento che di certo è ricco di passaggi ma alla fine il risultato è davvero goloso. Con David Fiordifoglio la ricetta che farà felici tutti i ragazzi e le mamme di certo troveranno il modo per preparare una delizia del genere. Il primo passo per un panino perfetto è l’impasto, poi la lievitazione e Fulvio Marino suggerisce tutto nel dettaglio. Facciamo attenzione a tutti i consigli e a fine cottura avremo dei pani golosissimi da farcire con ciò che preferiamo. In basso trovate anche la ricetta per le cipolle caramellate. Non perdete questa e le altre ricette Instagram e i consigli sul profilo di Fulvio Marino.

LA RICETTA DEI PANINI DA BURGER DI FULVIO MARINO E DAVID FIORDIGIGLIO – RICETTE INSTAGRAM

Ingredienti: 535 g di farina manitoba, 10 g di lievito di birra, 32 g di zucchero a velo, 65 g di burro pomata, 15 g di sale, 325 g di latte intero, 60 g di uovo intero

Preparazione: misceliamo le polveri setacciate, quindi farina, zucchero e poi il lievito, aggiungiamo l’80% del latte e impastiamo, uniamo il sale e lavoriamo ancora. Aggiungiamo poi l’uovo, il resto del latte e impastiamo. Poi uniamo il burro pomata e impastiamo 12 minuti minimo. Se lavoriamo in planetaria l’impasto si deve staccare dai bordi. Formiamo quindi una palla e lavoriamo sul banco. facciamo lievitare 3 ore e mezza a temperatura ambiente.

Facciamo i panetti da 120 grammi e facciamo lievitare altre 3 ore e mezza sempre a temperatura ambiente. Glassiamo i panetti con la miscela di 1 uovo intero e 1 tuorlo. Mettiamo in forno a 180 gradi per circa 20 – 22 minuti.

Per fare la cipolla caramellata, facciamo appassire 6 cipolle rosse piccole con una noce di burro, aggiungiamo poi 80 g di zucchero e 90 g di burro e 2 g di aceto di lamponi, facciamo caramellare 8 minuti a fiamma alta. Farciamo il panino come preferiamo ma cipolle caramellate, hamburger, uovo, patatine, pomodori, formaggio, lattuga e salse sono gli ingredienti migliori.