La focaccia sardenaira, ricetta in diretta con Fulvio Marino e Federico Quaranta

Ancora una ricetta per una focaccia golosa ed è la ricetta della focaccia sardenaira che Fulvio Marino ha preparato con Federico Quaranta in diretta Instagram. Tante le ricette Instagram con cui scoprire tutti i segreti per fare pizze, pane, ciambelloni, tarallini, biscotti e ovviamente le focacce. Come sempre Fulvio Marino ci consiglia le farine giuste per un risultato perfetto. Date un’occhiata al suo profilo Instagram per scoprire tutto nel dettaglio. Ogni giorno con l’esperto in farine e impasti lievitati possiamo davvero imparare tanto, anche la cottura di pizze, pane e focacce fatte in casa. Scopriamo insieme la ricetta di oggi in omaggio alla Liguria, la ricetta della focaccia fatta con Federico Quaranta.

LA RICETTA DELLA FOCACCIA SARDENAIRA DI FULVIO MARINO E FEDERICO QUARANTA – RICETTE INSTAGRAM

Ingredienti: 500 g di farina tipo 0 bio, 330 g di acqua, 25 g di olio di oliva, 12 g di lievito di birra (oppure 4 g di lievito di birra secco disidratato, 12 g di sale

Preparazione: impastiamo tutti gli ingredienti tranne sale e olio, quindi impastiamo farina, acqua, lievito e impastiamo, solo dopo qualche minuto che impastiamo uniamo l’olio e il sale. Abbiamo un impasto morbido e omogeneo che facciamo riposare nella ciotola leggermente oliata e coperta con la pellicola, lasciamo 1 ora a temperatura ambiente.

Spezziamo l’impasto, abbiamo bisogno di 500 g per una teglia tondo da 30 cm, abbiamo bisogno di 650 g di pasta per una teglia da forno classica.

Ungiamo bene la teglia e allarghiamo la pasta fino ad arrivare ai bordi. Condiamo con la salsa di pomodoro e se vogliamo anche uno spicchio di aglio. Facciamo lievitare per circa 30 minuti.

Mettiamo in forno a 250 gradi e posizioniamo prima a metà e poi gli ultimi 5 minuti nella parte più alta del forno. In totale la cottura sarà di 15 – 20 minuti. Condiamo all’uscita con acciughe, olive, capperi.

La focaccia sardenaira, ricetta in diretta con Fulvio Marino e Federico Quaranta ultima modifica: da