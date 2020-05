Marco Bianchi prepara la favolosa focaccia pugliese

Buonissima la focaccia pugliese e la ricetta di Marco Bianchi è ancora più buona perché è una delle ricette della salute. E’ sempre fondamentale scegliere gli ingredienti giusti e il consiglio di Marco Bianchi è di utilizzare e la farina di tipo 1 la semola integrale. Avremo una focaccia barese deliziosa che ovviamente condiamo prima di mettere in forno con i pomodorini tagliati a metà e con la loro acqua. E’ una delle ricette che Marco Bianchi ha suggerito sul suo profilo Instagram. Non ci resta che impastare, fare lievitare, mettere in forno e gustare anche questa focaccia pugliese. Ovviamente poco sale, poco olio e poco lievito, tutti consigli da seguire. Ottima la focaccia barese gustata così, semplice e ovviamente ancora più golosa farcita ma sempre con gli ingredienti giusti. Non perdete le altre ricette Instagram, non perdete le altre ricette di Marco Bianchi.

LA RICETTA DELLA FOCACCIA PUGLIESE DI MARCO BIANCHI – RICETTE INSTAGRAM

Ingredienti per la focaccia pugliese: 125 g di semola integrale, 150 g di farina tipo 1, 70 g di patata schiacciata, 220 – 220 ml di acqua, 1 cucchiaino di zucchero, 2.5 g di lievito disidratato, 25 g di olio di oliva, 1 cucchiaino di sale

Preparazione: mescoliamo insieme acqua, lievito e zucchero. A parte mescoliamo la farina di semola, la farina tipo 1, la patata schiacciata. Uniamo i due composti e aggiungiamo anche il sale e l’olio. Impastiamo il tutto per 15 minuti e otteniamo un impasto appiccicoso. Facciamo lievitare per circa 4 ore.

Trasferiamo l’impasto lievitato nella teglia unta e ungendoci le mani lo stendiamo bene. La teglia consigliata è di 35 cm. Copriamo la focaccia con i pomodori tagliati a metà e con la loro acqua. Facciamo lievitare per 15 minuti e poi mettiamo in forno a 225 gradi per circa 20 minuti. Ovviamente poco sale, poco olio e poco lievito, tutti consigli da seguire. Ottima la focaccia barese gustata così, semplice e ovviamente ancora più golosa farcita ma sempre con gli ingredienti giusti. Non perdete le altre ricette Instagram, non perdete le altre ricette di Marco Bianchi.