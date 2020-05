Grissini farciti la ricetta di Anna Moroni e Fulvio Marino in diretta

Dei grissini farciti fatti a mano, questa la ricetta in diretta su Instagram consigliata da Anna Moroni e Fulvio Marino. Una vera delizia perché possiamo preparare i grissini al gusto che preferiamo, usando il pesto che vogliamo o la frutta secca come noci e mandorle, nocciole o mettere delle olive o ciò che vogliamo. Fulvio Marino come sempre ci regala tanti suggerimenti per un risultato perfetto. Per ottenere degli ottimi grissini farciti seguite i consigli sul suo profilo Instagram. Ovviamente ottimi prodotti danno un risultato eccellente. Anche Anna Moroni è molto impegnata in cucina in questo periodo con le sue ricette Instagram e dopo i grissini farciti fatti con Fulvio Marino attendiamo la nuova ricetta di Annina per Ricette all’italiana. Intanto, andiamo a impastare per fare i grissini farciti per tutta la famiglia. Avete scelto il vostro gusto?

RICETTE ANNA MORONI E FULVIO MARINO – LA RICETTA INSTAGRAM DEI GRISSINI FARCITI

Ingredienti per 6 persone: 500 g di farina tipo 00, 15 g di lievito fresco di birra (oppure 5 g di lievito secco), 25 g di olio di oliva, 220 g di acqua, 10 g di sale, 3 o 4 cucchiai di pesto (oppure per ogni 100 g di pasta 20 g di noci o semi misti o olive o quello che volete)

Preparazione: impastiamo tutti gli ingredienti quindi farina, lievito, olio di oliva, acqua, sale e il pesto o le olive oppure i semi misti, le noci o altro, per 10 minuti e poi stendiamo l’impasto sulla spianatoia con un po’ di farina di mais, formiamo un rettangolo. Spennelliamo la superficie con un po’ di olio di oliva e facciamo lievitare 60 minuti.

Trascorso questo tempo impaniamo la pasta nella farina di mais e tagliamo dei bastoncini, tiriamo leggermente con le mani. Disponiamo sulla teglia da forno foderata con la carta forno e mettiamo in forno a 200 gradi per 15 minuti circa.