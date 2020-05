La nuova ricetta del pan brioche di Anna Moroni e Fulvio Marino

Un’altra golosa ricetta in diretta Instagram per Anna Moroni e Fulvio Marino. La coppia che piace a tutti ha preparato il pan brioche, una delle ricette che Anna Moroni adora ma con i consigli di Fulvio Marino ovviamente il risultato è eccellente. Non perdete questa ricetta per fare dei panini di pan brioche da farcire magari con cioccolato, crema, marmellata oppure per fare la treccia con sopra i semi misti da gustare con salumi e formaggi. Come sempre vi suggeriamo di non perdere le altre ricette Instagram e di dare un’occhiata ai consigli di Fulvio Marino sul suo profilo social. Ecco come si prepara un goloso pan brioche.

RICETTE INSTAGRAM – LA RICETTA DEL PAN BRIOCHE DI ANNA MORONI E FULVIO MARINO

Ingredienti: 250 g di farina 0, 250 g di manitoba, 7 g di lievito secco, 3 uova e 1 tuorlo, 20 g di zucchero, 100 g di burro, 100 g di latte, 7 g di sale

Preparazione: impastiamo tutti gli ingredienti tranne il sale e il burro, quindi dobbiamo impastare le due farine con il lievito, le 3 uova, lo zucchero e il latte. Dopo pochi minuti aggiungiamo il sale e impastiamo ottenendo un composto omogeneo, poi aggiungiamo un po’ alla volta il burro a pezzetti. Facciamo assorbire bene e continuiamo a impastare. Facciamo lievitare nella ciotola e copriamo con la pellicola trasparente per 1 ora. Spezziamo l’impasto in tre filoni e facciamo una treccia che mettiamo sulla teglia foderata con la carta forno. Possiamo anche metterla nello stampo da plum cake, così come possiamo formare dei panini che farciamo con marmellata o gocce di cioccolato. Spennelliamo la superficie con un composto di rosso d’uovo sbattuto con latte e zucchero. Possiamo completare con semi misti o con zucchero semolato. Facciamo lievitare fino al raddoppio. Mettiamo in forno a 200 gradi statico per 35/40 minuti ma dipende dalla grandezza dell’impasto.