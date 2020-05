Fulvio Marino e Antonella Clerici preparano la piadina romagnola, la ricetta in diretta

Da provare subito la piadina romagnola di Fulvio Marino, la ricetta in diretta di oggi con Antonella Clerici. Il venerdì c’è l’appuntamento fisso con Fulvio Marino e Antonella Clerici per le ricette Instagram a cui ormai siamo abituati, impossibile farne a meno. Dopo il pane fatto in casa, la pizza in tutte le versione, dolci, biscotti e grissini, adesso impariamo a fare la vera piadina romagnola. Ovviamente il ripieno classico è con prosciutto crudo, squacquerone e rucola ma possiamo scegliere quello che preferiamo anche dolce con la nutella. Come sempre Marino ci suggerisce non solo i passaggi gisuti per la ricetta ma anche quali ingredienti scegliere, i migliori, falla farina Enkir al resto. Basta dare un’occhiata sul suo profilo Instagram per scoprirli tutti.

RICETTE INSTAGRAM – LA RICETTA DELLA PIADINA ROMAGNOLA DI FULVIO MARINO E ANTONELLA CLERICI

Ingredienti per la piadina romagnola: 400 g di farina tipo 0 bio, 100 g di farina Enkir, 70 g di strutto (oppure 60 g di olio di oliva), 240 g di acqua, 10 g di sale, 10 g di bicarbonato (facoltativo)

Preparazione: impastiamo tutti gli ingredienti quindi le due farine, lo strutto o se preferiamo l’olio di oliva, l’acqua, il sale e se vogliamo il bicarbonato. Otteniamo un composto liscio e omogeneo. Facciamo riposare a temperatura ambiente per circa 40 minuti in un sacchetto di plastica per alimenti, così la pasta non fa la crosta.

Trascorso il tempo facciamo delle palline da 150 g circa e facciamo riposare ancora per 20 minuti circa coperti con la pellicola antiaderente a temperatura ambiente. Stendiamo le palline e disponiamo nella padella antiaderente, facciamo cuocere 2 minuti per lato a fuoco medio.

Abbiamo le golose piadine romagnole pronte per essere farcite, il suggerimento è prosciutto crudo con squacquerone e rucola, oppure mortadella e stracciatella ma c’è anche la versione dolce con la nutella.