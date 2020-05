Cotto e Mangiato, la ricetta della bruschetta calabrese con melanzane e ‘nduja

Un’altra golosa ricetta Cotto e Mangiato con la bruschetta calabrese ‘nduja e melanzane, nuove ricette Cotto e Mangiato perfette per le prossime serate. E’ quasi tempo di melanzane, anche se Tessa Gelisio utilizza quelle sott’olio, ed è sempre tempo di bruschette, sempre buonissime. Se poi aggiungete la ricotta ecco che la ricetta delle bruschette di Cotto e Mangiato è davvero da non perdere. Deliziose bruschette croccanti, fate attenzione al pane che scegliete, che sia quello adatto per le bruschette. Non perdete questa e le altre idee di Tessa, le altre ricette Cotto e Mangiato di questa stagione. Ecco come possiamo preparare delle bruschette per tutti, ma non per i bambini, se ci sono anche dei piccoli ovviamente evitiamo il piccanti quindi la ‘nduja.

RICETTE COTTO E MANGIATO – LE BRUSCHETTE CALABRESI ‘NDUJA E MELANZANE

Ingredienti: 8 fette di pane d grano duro, 150 g di passata di pomodoro, 200 g di ricotta, 80 g di ‘nduja, 100 g di melanzane sott’olio, olio di oliva, sale, pepe e origano

Preparazione: tagliamo a fette il pane, scegliamo quello giusto per le bruschette, oliamo leggermente le fette di pane e le disponiamo nella teglia da forno, facciamo tostare a 200 gradi in forno, devono diventare croccanti. Togliamo dal forno. Condiamo la passata di pomodoro con l’origano, l’olio e il sale. Spalmiamo sul pane la passata. Aggiungiamo adesso le melanzane sott’olio che abbiamo fatto un po’ sgocciolare. Aggiungiamo anche la ricotta e terminiamo con la ‘nduja, la specialità calabrese piccante. Mettiamo di nuovo in forno a 180 gradi per pochissimi minuti. Gustiamo subito le nostre bruschette, possono diventare una cena veloce perfetta o anche un antipasto se servite in piccole porzioni.

Possiamo anche preparare queste bruschette con un po’ di anticipo e poi mettere in forno la seconda volta solo prima di servirle. Possiamo aggiungere qualche verdura per avere un piatto completo perfetto anche nelle serate estive.