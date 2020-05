Focaccia sfogliata di Fulvio Marino e Natalia Cattelani: ricette Instagram

Quanto è golosa la focaccia sfogliata ripiena al pesto di Fulvio Marino e Natalia Cattelani? Tantissimo, infatti è una delle ricette in diretta Instagram che vi suggeriamo di non perdere, è una delle ricette con cui possiamo felice tutta la famiglia. Il ripieno di pesto possiamo sostituirlo anche con altre golosità e in superficie possiamo condire con olio, sale e pinoli, magari anche con altro, è il come otteniamo la focaccia sfogliata che ci delizia. Come sempre Fulvio Marino ci suggerisce anche quali ingredienti utilizzare per un risultato davvero eccellente. Come sempre vi consigliamo di dare un’occhiata alla sua pagina Instagram. Scopriamo adesso come si fa la focaccia sfogliata, non la solita focaccia ma un’idea strepitosa. Appuntamento alle prossime ricette in diretta Instagram dell’esperto in farina e impasti lievitati.

RICETTE IN DIRETTA INSTAGRAM – FULVIO MARINO PREPARA LA FOCACCIA SFOGLIATA AL PESTO

Ingredienti: 150 g di farina di farro, 150 g di farina 0, 100 g di latte, 80/90 g di acqua, 1 cucchiaino di sale, 1 cucchiaino di zucchero, 3 g di lievito di birra fresco – pesto

Preparazione: impastiamo le farine con il latte, il sale, lo zucchero, il lievito di birra fresco e l’acqua (se necessario ne possiamo aggiungere ancora). Facciamo lievitare, deve raddoppiare il suo volume. Dividiamo in tre parti l’impasto lievitato. Stendiamo ogni pezzo ottenendo un rettangolo, quindi tre rettangoli.

Farciamo il primo con il pesto, adagiamo sopra il secondo rettangolo, farciamo ancora con il pesto e adagiamo sopra il terzo rettangolo, spalmiamo anche qui altro pesto. Pieghiamo in tre parti sovrapponendole e partendo dal lato lungo, otteniamo un quadrato.

Disponiamo la focaccia sfogliata nella teglia unta. Condiamo la superficie con un po’ di olio di oliva, di sale e di pinoli. Lasciamo riposare ancora per 20 minuti e poi mettiamo in forno a 180 gradi per circa 20 – 25 minuti.