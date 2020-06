Una ricetta semplicissima per l’estate con il melone: fredda e veloce

Avete poco tempo per preparare un buon piatto da gustare in estate a base di melone? Le ricette estive si sa, devono essere tutte molto semplici da preparare, perchè non abbiamo nessuna voglia di stare ore ai fornelli, e anche fresche da gustare. Tra gli ingredienti preferiti per l’estate, s’è sicuramente il melone. Oggi vi proponiamo un piatto fresco da servire e portare in tavola per gustare un ottimi melone.

Che cosa ci serve per questo piatto unico a base di melone? Ovviamente un ottimo melone. Scegliere il melone non è mai semplice e il rischio che possa non essere molto buono è dietro l’angolo.

Qui vi spieghiamo come fare

RICETTE ESTIVE: PIATTO UNICO CON MELONE

Tagliamo a fette un melone e lo disponiamo in un piatto. Prepariamo a parte delle zucchine che tagliamo a fettine molto sottili e sbollentiamo per soli due minuti in acqua. Le condiamo con limone senza usare il sale in modo che non sia un piatto molto calorico. Completiamo con delle fette di mela tagliate anch’esse in modo molto sottile. Finiamo il piatto con delle noci fatte a pezzetti.

In alternativa possiamo usare anche: del tacchino tagliato a fette, che si abbina perfettamente anche con il melone e le zucchine. O anche dei gamberetti conditi solo con il limone. Per chi ama il formaggio possiamo servire il piatto con dei cubetti di feta oppure dei fiocchi di formaggio con Jocca, ad esempio.

Una idea facile e veloce per portare in tavola un piatto fresco dal sapore estivo. Il piatto è anche light se preparato con gli ingredienti di partenza, quindi perfetto anche per chi è a dieta.

E se siete a caccia di un dolce, con il melone, ecco una ricetta da non perdere

Appuntamento alla prossima ricetta!