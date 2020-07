Da Ricette all’Italiana imperdibili panzerotti salati di Anna Moroni

Da Ricette all’Italiana arriva oggi un’altra super ricetta di Anna Moroni. Che cosa prepara oggi di buono la maestra di cucina? Nel corso della trasmissione di Rete 4, oggi Anna Moroni ha deliziato il suo pubblico con dei buonissimi panzerotti salati. Una ricetta assolutamente da non perdere che vi proponiamo nella versione scritta. La ricetta dei panzerotti è sicuramente perfetta per tutte le stagioni, che ne dite ci proviamo? Questa versione del piatto di Anna Moroni prevede l’uso di farina integrale ma ovviamente si potrà usare anche la farina normale. Vediamo quindi come portare in tavola i panzerotti con la ricetta, eccola per voi.

DA RICETTE ALL’ITALIANA ECCO I PANZEROTTI SALATI DI ANNA MORONI

Impasto : 500 g farina integrale, 100 g strutto, sale, acqua

: 500 g farina integrale, 100 g strutto, sale, acqua Ripieno : 200 g formaggio primosale, 200 g provola affumicata, 100 g speck

: 200 g formaggio primosale, 200 g provola affumicata, 100 g speck olio per friggere

Iniziamo quindi dalla preparazione dell’impasto dei nostri panzerotti salati. Su un piano da lavoro iniziamo la preparazione del nostro impasto con farina e una presa di sale. Poi lavoriamo con lo strutto e uniamo l’acqua. Uniamo poco per volta l’acqua e impastiamo fino a quando avremo ottenuto un bel panetto. Avvolgiamo il nostro panetto nella classica pellicola e lo lasciamo riposare.

Per quanto riguarda il ripieno la Moroni ha usato del primo sale, provola affumicata e speck che vanno messi insieme tagliati a pezzetti. Ma ovviamente si può usare anche altro.

Prendiamo il nostro impasto e lo stendiamo per bene. Dobbiamo rutagliare dei quadratoni. Mettiamo il ripieno nel centro del panzerotto. Richiudiamo per bene in modo che non ci sia aria e che non fuoriesca il contenuto. Non ci resta che friggere i nostri panzerotti che lasciamo poi intiepidire sulla carta da cucina in modo che l’olio si assorba. Serviamo e mangiamo. I panzerotti sono serviti.

Che ne dite di questa super ricetta di Anna Moroni? Vi siete perse le ultime proposte? Vi ricordiamo che nella puntata di ieri Anna ha preparato le crocchette di patate, ecco la ricetta per voi.