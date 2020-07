Gli involtini di carne di Luisanna Messeri buonissimi freddi o caldi, la ricetta è velocissima

La ricetta di Luisanna Messeri degli involtini di carne con un ripieno super ricco e goloso è per lei una vera soddisfazione. E’ una ricetta velocissima, il tempo di frullare tutti gli ingredienti per il ripieno, li rendiamo golosi con un mix di pane grattugiato e altro e poi un filo di olio e cuociamo in padella. Tra le ricette di Luisanna Messeri anche questa è da non perdere, come dice lei è una ricettona, è un secondo piatto perfetto per il pranzo e la cena di tutta la famiglia. possiamo gustare gli involtini o rotolini di Luisanna Messeri freddi o caldi, saranno sempre ottimi. Un contorno veloce e la cena o il pranzo sono pronti.

RICETTE LUISANNA MESSERI – LA RICETTA DEGLI INVOLTINI DI CARNE

Ingredienti e preparazione: tagliamo le fettine di manzo molto sottili, le tagliamo a carpaccio. Nel mixer mettiamo 2 fette di pan carré, la scorza grattugiata di limone, meglio se bio, qualche oliva, una cucchiaiata di capperi, il prezzemolo fresco ben lavato e tritato, la menta fresca, una fetta di formaggio fresco (Luisanna Messeri suggerisce anche la sottiletta), 1 cipollina fresca, se l’abbiamo aggiungiamo anche un cucchiaio di pesto. Per finire sale e pepe e possiamo tritare il tutto. Otteniamo un bel ripieno goloso.

Farciamo le fettine di carne con il ripieno appena preparato e arrotoliamo, otteniamo così gli involtini. Le fettine di carne devono essere sottili ma lunghe, così facciamo dei golosi involtini che non lasceranno uscire il ripieno.

Versiamo in un piatto un poco di olio e ungiamo gli involtini. In un altro piatto versiamo il pane grattugiato, l’origano, la buccia di limone grattugiata, sale e pepe, mescoliamo e impaniamo gli involtini uno alla volta.

Infiliamo a due a due gli involtini nello stecchino. In padella versiamo un filo di olio, facciamo ben scaldare e cuociamo la carne. Saranno ottimi da gustare sia freddi che caldi. In inverno possiamo anche cuocerli in forno.