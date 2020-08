La ricette estiva di Luisanna Messeri, la crema fredda e salata che va solo in frigo

Con questo caldo d’estate nessuno ha voglia di cucinare e Luisanna Messeri ci suggerisce la ricetta estiva di una crema fredda ma salata, una crema perfetta per qualunque aperitivo. E’ una delle ricette di Luisanna Messeri che possiamo utilizzare anche per una cena fredda, veloce, deliziosa. Abbiamo però bisogno di ingredienti che magari non tutti abbiamo in frigo, dall’avocado allo yogurt greco ma poi bella crema salata di Luisanna Messeri ci sono anche menta, ceci, prezzemolo, lime, aglio, tabasco. Immaginate quindi il gusto di questa crema perfetta da gustare sui crostini, sulle fette di pane fresco, sulle bruschette o per accompagnare tutto quello che vogliamo. Come sempre Luisanna Messeri con le sue ricette lasica libertà e fantasia a chi cucina. Non perdete questa e le altre ricette Instagram di Luisanna Messeri.

LE RICETTE INSTAGRAM DI LUISANNA MESSERI – LA RICETTA PER FARE LA CREMA FREDDA SALATA

Ingredienti e preparazione: ci vorrà davvero pochissimo tempo per preparare la crema per l’aperitivo. In una ciotola versiamo un avocado (Luisanna suggerisce Hass), aggiungiamo un barattolo di ceci, quindi ceci già lessati e scolati. Uniamo nella ciotola un vasetto di yogurt greco, il succo di lime, l’odore dell’aglio, quindi davvero pochissimo aglio. Aggiungiamo due foglie di menta e di prezzemolo, sale, un filo di olio di oliva e solo uno spruzzo di tabasco. Frulliamo il tutto e solo dopo possiamo aggiungere dei pomodori tagliati a dadini. Copriamo e mettiamo in frigo per 1 ora. Possiamo poi servire e gustare la crema all’avocado e ceci con tutto ciò che vogliamo, con tutto ciò che ci piace.

