La frittata di zucchine e alici, le ricette Cotto e Mangiato

Vi suggeriamo un’altra ricetta Cotto e Mangiato ed è la ricetta della frittata con le zucchine e le alici. E’ una ricetta perfetta sempre e per tutta la famiglia. E’ la ricetta di un secondo piatto facile e veloce da preparare. Sono tantissime le ricette Cotto e Mangiato che negli anni Tessa Gelisio ha suggerito nello spazio dedicato alla cucina di Studio Aperto. Tra le tante ricette facili ecco la ricetta per fare la frittata con zucchine e alici, una frittata speciale, che sarà perfetta anche in forno, magari in inverno. Serviamo con un contorno semplice.

RICETTE COTTO E MANGIATO – FACCIAMO LA RICETTA DELLA FRITTATA CON ZUCCHINE E ALICI

Ingredienti: 150 g di zucchine grattugiate con il foro grosso, 1 spicchio di aglio, olio di oliva, 150 g di alici fresche, 6 uova, basilico fresco­­, sale

Preparazione: laviamo le zucchine, le grattugiamo con il foro grande della grattugia. In padella versiamo un po’ di olio di oliva e rosoliamo lo spicchio di aglio. Abbiamo già le nostre alici fresche deliscate e ben pulite, le aggiungiamo in padella e le spezzettiamo o le possiamo spezzettare anche prima. Cuociamo velocemente e poi togliamo l’aglio. Versiamo le alici in un piatto e teniamo da parte.

Nella stessa padella in cui abbiamo cotto le alici adesso cuociamo le zucchine grattugiate, basta solo aggiungere un po’ di olio di oliva, Alziamo subito la fiamma e poi la abbassiamo, le rendiamo croccanti. Saliamo solo alla fine.

In una ciotola sbattiamo le uova, saliamo, aggiungiamo le alici, aggiungiamo abbondante basilico fresco spezzettato, mescoliamo e uniamo anche le zucchine che ovviamente avremo fatto un po’ raffreddare. Mescoliamo e versiamo nella padella, sempre con un pochino di olio. Cuociamo la frittata sui due lati e serviamo come preferiamo, con lattuga, rucola, pomodorini, patate o verdure grigliate.