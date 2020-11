La ricetta delle alici arreganate di Anna Moroni

Cosa si cucina oggi con Anna Moroni? Il 3 novembre 2020 continua il viaggio di Ricette all’Italiana alla scoperta della Puglia. Un viaggio nel barese oggi in compagnia dei protagonisti del programma di Rete 4. Dopo aver preparato la ricetta del rustico leccese, Anna Moroni ha suggerito la ricetta delle alici arreganate. Un piatto molto semplice da fare che vi proponiamo passo dopo passo.

Vi ricordiamo che nella sezione cucina del nostro sito, potrete trovare tutte le ricette che Anna Moroni ha preparato in questa edizione di Ricette all’Italiana ma anche in quelle passate. E ovviamente anche tutte le ricette che Anna ha preparato a La prova del cuoco, sempre molto cercate. Ma torniamo adesso alle alici arreganate. Vediamo come si preparano.

LA RICETTA DELLA ALICI ARREGANATE DI ANNA MORONI

Iniziamo alla lista degli ingredienti: 1 kg alici, 200 g panatura mediterranea (o pangrattato grossolano), aglio, peperoncino, capperi, menta, origano, olio evo, aceto

Per prima cosa prendiamo le alici e le puliamo per bene. Otteniamo quindi i nostri filetti. Li mettiamo in una ciotola e uniamo i capperi. Andiamo avanti mettendo sempre nella nostra ciotola la menta fresca tritata; e ancora uniamo anche olio evo, abbondante origano, peperoncino se gradito, un po’ di aceto bianco ed una spolverata di pangrattato grossolano. Mescoliamo e le trasferiamo all’interno di una teglietta. Spolveriamo la superficie con altro pangrattato. E adesso passiamo alla cottura delle nostre alici che vanno in forno: cuociamo in un forno già caldo a 180° per 10 minuti.

Per preparare il contorno che accompagna le nostre alici, prendiamo una padella e dentro mettiamo olio e cipolla. Tagliamo i finocchi e li sbollentiamo. Poi li facciamo rosolare passandoli in padella. Saltiamo per qualche minuto e poi serviamo insieme alle alici.

Appuntamento a domani con due nuove ricette da Ricette all’italiana su Rete 4.