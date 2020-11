I panini di Lorenzo Biagiarelli con tonno e maionese, la ricetta tuna melt per Antonella Clerici

Sono una vera bomba i panini che ha preparato Lorenzo Biagiarelli oggi 18 novembre 2020 per Antonella Clerici e il pubblico di E’ sempre mezzogiorno. Ieri Fulvio Marino ha preparato i panini hot dog, Lorenzo oggi ha pensato di farcirli con maionese, tonno, formaggio e altro. I panini tuna melt di Lorenzo Biagiarelli sono da provare ma sono davvero una bomba con tutti gli ingredienti utilizzati, una bomba di sapore ma qualche morso lo possiamo dare tutti. Ecco l’idea di Biagiarelli per servire in modo unico i panini. Non mancano il burro e il formaggio.

RICETTE LORENZO BIAGUARELLI – I PANINI TONNO E MAIONESE PER E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: 400 g di tonno sott’olio, 1 gambo di sedano, 2 cipollotti, 1 uovo, 250 ml di olio di semi, 2 lime, 1 cucchiaino di senape, 2 cetriolini sottaceto, 1 cucchiaino di paprika affumicata, 1 cucchiaino di pepe bianco, 4 panini da hot dog, 8 fette di cheddar, 1 noce di burro, sale e pepe

Preparazione: abbiamo già i panini di Fulvio Marino pronti, passiamo alla maionese. Con il frullatore a immersione lavoriamo un uovo freddo con l’olio di semi, un pizzico di sale e il succo di mezzo lime.

Tagliamo a fette sottilissime i cetriolini sotto aceto, lo stesso facciamo con mezzo gambo di sedano e con i cipollotti.

Facciamo sgocciolare bene il tonno sott’olio e lo aggiungiamo alla maionese preparata prima, aggiungiamo anche le verdure e le spezie, regoliamo di pepe e di sale.