Spiedini di pesce su crema di zucca: una ricetta di Anna Moroni

Dalla Costiera Amalfitana all’Emilia Romagna. La puntata di Ricette all’Italiana in onda oggi 19 novembre 2020 è dedicata a Modena. E ovviamente quando si parla di questa città non si può che pensare alla famosa zucca di Modena. E’ per questo motivo che Anna Moroni ha pensato alla ricetta degli spiedini di pesce con una panatura alla curcuma serviti poi su una ottima crema di zucca di Modena. Che ne dite di questo piatto? E’ davvero da leccarsi i baffi.

Prendiamo quindi nota e vediamo come si preparano questi spiedini di pesce su crema alla zucca, ecco per voi la ricetta di Anna Moroni.

LA RICETTA DEGLI SPIEDINI DI PESCE CON CREMA ALAL ZUCCA DI ANNA MORONI

Iniziamo quindi con la lista degli ingredienti per i nostri spiedini di pesce:

350 g di pesce misto (salmone e coda di rospo), panatura alla curcuma, 2 albumi, parmigiano grattugiato qb, sale, pepe, olio per friggere

per la crema di zucca: 500 g di zucca a cubetti, brodo qb, 1 scalogno, estratto naturale di peperoncino, sale

Visto che siamo a novembre, una ricetta a base di pesce è davvero perfetta per tutti se accompagnata dalla zucca! Vediamo quindi come si preparano questi spiedini consigliati da Anna Moroni per una cena romantica.

Per la crema di zucca: in una pentola mettiamo insieme un filo di olio e facciamo un soffrittino con dello scalogno. Poi mettiamo la zucca che abbiamo in precedenza tagliato a cubetti. Cuociamo con del brodo. Finiamo la cottura salando e se ci piace con dell’estratto naturale di peperoncino. Una volta che la zuppa sarà pronta, dobbiamo finire la nostra crema frullando per bene il tutto con un mixer.

Adesso passiamo al pesce: tagliamo a dadini sia il salmone che la coda di rospo, saliamo e pepiamo. Li impaniamo passandoli nell’albume e poi nella panatura di curcuma a cui prima uniamo il formaggio grattugiato. Formiamo degli spiedini alternando i due tipi di pesce. Li cuociamo in padella con olio generoso.

Prendiamo un piatto da portata e facciamo delle decorazioni con la nostra crema di zucca. Sopra adagiamo gli spiedini di pesce e la ricetta è servita.