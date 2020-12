Anna Moroni torna nella cucina di Ricette all’Italiana il primo dicembre 2020 con una nuova preparazione. Che cosa ci ha suggerito oggi? Anna Moroni ha preparato la ricetta dei Cestini con olive di Gaeta e Mousse di bufala. Questi cestini visti nella puntata di Ricette all’Italiana possono essere perfetti anche per un antipasto di Natale ad esempio! Nella puntata dedicata a Gaeta e alle sue olive, non poteva che arrivare una perfetta ricettina con le olive di Gaeta e questi cestini sono sicuramente molto originali, come ha notato anche Davide Mengacci complimentandosi con Anna per questa sfiziosa idea. Mettiamoci all’opera quindi e vediamo come si preparano questi cestini molto belli anche da vedere.

Cestini con olive di Gaeta e Mousse di bufala di Anna Moroni: la ricetta

Iniziamo con la lista degli ingredienti per questi cestini:

140 g di farina 00, 140 g di farina integrale, 70 g di olio evo, acqua qb, sale,2 cucchiaini di semi di sesamo per la mousse: 300 g di mozzarella di bufala, 60 g di panna fresca, 6 filetti di acciughe sott’olio, estratto naturale di basilico, olio evo, sale, pepe, olive di Gaeta

E adesso passiamo alla preparazione di questi ottimi cestini alle olive di Gaeta con la ricetta suggerita da Anna Moroni. Iniziamo con la pasta per i cestini che sarà preparata in casa, Anna ha usato della farina integrale ma possiamo usare anche della farina normale, quella che abbiamo in casa. Lavoriamo quindi su una spianatoia e facciamo la classica fontana: mettiamo la farina 00 e la farina integrale, aggiungiamo l’olio, un goccio di acqua, un pizzico di sale, i semi di sesamo. Iniziamo ad amalgamare e poi ad impastare energicamente con le mani, aggiungendo altra acqua se necessario ad ottenere un composto liscio ed omogeneo. Una volta terminata questa fase, lasciamo riposare il panetto. Per stenderlo poi nella fase successiva useremo il mattarello. Ci servono dei cerchi di media dimensione, usiamo il coppapasta.

Prendiamo dei pirottini da muffin li mettiamo al contrario su una teglia dopo averli imburrati per bene, a questo punto disponiamo la nostra pasta sui pirottini per dare la forma dei cestini. Mettiamo in forno a 180 gradi per una quindicina di minuti.

Poi passiamo alla mousse. Iniziamo con la mozzarella di bufala che va tagliata a pezzetti e la frulliamo con la panna e l’olio. Poi la aromatizziamo con basilico, saliamo, pepiamo. Uniamo delle olive snocciolate e tritate al coltello e amalgamiamo. Riempiamo i cestini con la mousse; per finire mettiamo dentro anche delle acciughe e pezzetti di oliva.