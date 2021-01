La ricetta della tarte tatin con patate e formaggio di Samya

Più che semplice la ricetta che arriva oggi dalla cucina di Samya. Nella puntata di Mattino 5 in onda il 27 gennaio 2021, l’amatissima Samya ha preparato una ricetta salata. La ricetta della tarte tatin. Di solito si prepara un dolce con questo metodo ma anche con degli ingredienti salati questo piatto risulta perfetto. Samya ci ha suggerito oggi la ricetta della tarte tatin con le patate e il formaggio roquefort, una vera delizia. Che cosa ci serve oltre a questi due ingredienti? Semplicemente un rotolo di pasta sfoglia. Per cui mettiamoci subito all’opera per portare in tavola questa super ricetta.

Da Mattino 5 una ricetta di Samya: tarte tatin con patate e formaggio

Ecco gli ingredienti che ci servono per la tarte tatin:

400 g patate lesse, 150 g formaggio roquefort, 1 rotolo di pasta sfoglia, olio evo, sale

Come avrete letto nella lista degli ingredienti, per la ricetta della tarte tatin alle patate, ci servono delle patate lessate in precedenza. Le sbucciamo e le tagliamo a metà.

In padella, scaldiamo un generoso filo d’olio e mettiamo a dorare le patate dalla parte del taglio, con un pizzico di sale. Quando si è formata la crosticina dorata, spegniamo.

Per questa ricetta usiamo il formaggio roquefort che è molto simile al formaggio gorgonzola ( che può essere quindi usato in sostituzione).

Prendiamo una tortiera e la foderiamo con un foglio di carta forno. Sul fondo mettiamo un filo d’olio. Iniziamo quindi dalle patate, ricordiamoci che sarà una tarte tatin e che quindi alla fine sarà rovesciata; quando disponiamo le patate, ricordiamoci di rivolgere la parte dorata al fondo della teglia. Distribuiamo sopra il formaggio a pezzetti e le patate rimaste. Copriamo il tutto con il foglio di pasta sfoglia già pronta ( possiamo anche prepararla in casa se abbiamo del tempo per dedicarci anche a questa preparazione). Bucherelliamo con una forchetta e mettiamo a cuocere in forno caldo e statico a 200° per 25 minuti circa. E adesso la fase finale: per una tarte tatin che si rispetti, bisogna capovolgere! Il piatto è pronto.