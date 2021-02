La ricetta della quiche con bietole e formaggio di Samya

La ricetta di Samya della quiche con bietole e formaggio è la ricetta di oggi 3 febbraio 2021 per Mattino 5. Un’altra ricetta facile e veloce di Samya, una delle ricette Mattino 5 da provare subito. Basta lessare le bietole o altra verdura, in frigo la pasta brisé è già pronta e poi in poco tempo la quiche è perfetta. Con le sottilette o altro formaggio sarà una vera bontà ma non dimentichiamo uvetta e pinoli. Ecco la ricetta di oggi di Samya, la quiche con sottilette e bietole ma se volete potete scegliere un altro ripieno cambiando il formaggio e le verdure.

RICETTE SAMYA PER MATTINO 5 – LA RICETTA DELLA QUICHE DI BIETOLE E FORMAGGIO FUSO

Ingredienti: 1 disco di pasta brisé, 8 fette di sottilette fumè, 6 uova, 300 g di bietole, 60 ml di panna fresca, 40 g di pinoli, 30 g di uva passa, olio di oliva, sale e pepe

Preparazione: mettiamo in ammollo in acqua calda l’uva passa. Tagliamo le bietole. In una padella antiaderente versiamo un po’ di olio di oliva, aggiungiamo le bietole, sale, pepe, l’uvetta strizzata. Aggiungiamo un pochino di acqua e facciamo cuocere, non ci vorrà molto.

In una ciotola rompiamo le uova, uniamo la panna, un pochino di sale e un pochino di pepe, sbattiamo con la forchetta. Aggiungiamo le bietole scolate, ben strizzate, mescoliamo bene il tutto.

Foderiamo lo stampo rotondo con la pasta brisé, lasciamo sotto la carta forno che troviamo nella confezione della pasta. Bucherelliamo il fondo con la forchetta. Versiamo all’interno metà del composto con le bietole e le uova. Aggiungiamo sopra le fette di sottilette o altro formaggio, per esempio fette di scamorza affumicata. Copriamo con il resto del ripieno di bietole, i pinoli.

Mettiamo in forno a 160° C per 30 minuti. Un minuto prima aggiungiamo sopra la quiche le altre fette di sottilette o di formaggio. Possiamo anche ritagliare il formaggio a stella per decorare. Un minuto in forno e possiamo togliere la quiche, facciamo intiepidire e sformiamo. Serviamo calda o fredda.