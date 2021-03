Ciambelline al vino di Anna Moroni, una ricetta diversa dal solito (Foto)

La ricetta delle ciambelline al vino bianco o rosso la suggerisce Anna moroni dalla sua pagina Instagram. Una ricetta che definisce diversa dalle altre. Per fare le ciambelline al vino usiamo i bicchieri, così misuriamo gli ingredienti, niente bilancia. La farina invece la aggiungiamo in base alla necessità, dobbiamo ottenere un impasto abbastanza solida. E’ una ricetta di Anna Moroni facile e veloce per ottenere le ciambelline al vino cotte in forno. Inoltre questa volta Anna Moroni suggerisce di usare il coppapasta, in questo avremo ciambelline tutte uguali. Non perdete questa e le altre ricette di Anna Moroni, che purtroppo in questo periodo non è in tv con nuove ricette ma sui social non fa mancare i suoi gustosi suggerimenti.

RICETTE ANNA MORONI – LA RICETTA DELLE CIAMBELLINE AL VINO BIANCO

Ingredienti: 1 bicchiere di olio di mais (oppure olio di semi di girasole), 1 bicchiere di zucchero semolato, 1 bicchiere di vino bianco, 100 g di pinoli, mezza bustina di lievito pe dolci e farina q.b.