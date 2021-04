Pane fritto con acciughe e formaggio, ricette di Giusina in cucina

Tra le ultime ricette di Giusina in cucina la ricetta del pane fritto con le acciughe e formaggio, il pane fritto che questa volta è salato. Tra le sue nuove ricette Giusina in cucina ha già preparato il pane fritto dolce, questa ricetta è simile, utilizziamo pane raffermo ma in più formaggio e acciughe, la vera ricetta palermitana. Dopo la ricetta della pizza di pane e la ricetta delle fettine di vitello panate abbiamo un’altra ricetta siciliana, o meglio palermitana. Pochissimi ingredienti, pane raffermo, uova, un po’ di farina, formaggio, perfetto il formaggio tuma ma possiamo sceglierne anche un altro simile se non troviamo questo. Ovviamente le acciughe sott’olio e possiamo preparare questo pane fritto perfetto per una cena veloce, per deliziare tutti in famiglia. La Sicilia a tavola, come dice sempre la bravissima giornalista appassionata di ricette, di golosità in cucina, di piatti della tradizione.

RICETTE GIUSINA IN CUCINA – PANE FRITTO CON ACCIUGHE E FORMAGGIO

Ingredienti: pane raffermo, 4 uova, farina, 200 g di tuma, olio di oliva e sale

Preparazione: scaldiamo l’olio in una padella antiaderente, non deve essere olio profondo ma solo un po’ di olio per la frittura. Iniziamo subito con la frittura. In un piatto versiamo la farina, in una ciotola sbattiamo le uova con un po’ di sale. In una ciotola versiamo l’acqua. Tagliamo a fette il formaggio, in questo caso tuma.

Tagliamo il pane raffermo a fette che passiamo molto velocemente nella ciotola con l’acqua, serve per ammorbidire il pane. Farciamo le due fette di pane con le fette di formaggio e con due acciughe. Chiudiamo e passiamo nella farina, nelle uova sbattuta e poi friggiamo nell’olio. Giriamo sull’altro lato, facciamo ben dorare e possiamo così gustare caldo il pane fritto salato. Giusina lo chiama il french toast dei poveri, una ricetta perfetta per consumare il pane raffermo che spesso abbiamo in casa. Da gustare caldo ma sarà perfetto anche freddo.