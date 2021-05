Involtini primavera, la ricetta di Francesca Marsetti

La ricetta degli involtini primavera è la scelta di Francesca Marsetti oggi 10 maggio 2021 per le ricette E’ sempre mezzogiorno. E’ la ricetta dedicata ad Anna Moroni che oggi e per tutta la settimana sarà ospite di Antonella Clerici. Dopo la ricetta delle polpette di zia Cri c’è la ricetta degli involtini primavera di Francesca Marsetti. Gli involtini vanno serviti caldi magari in modo semplice con la soia oppure con il ketchup o una buona maionese. La Marsetti aggiunge la ricetta di una salsa agrodolce da preparare velocemente. Ecco la ricetta degli involtini primavera E’ sempre mezzogiorno, involtini da servire caldi con la salsa fredda. Non perdete questa e le altre ricette di oggi E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO FRANCESCA MARESETTI – INVOLTINI PRIMAVERA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: tagliamo il cipollotto a fettine sottili e tritiamo l’aglio al coltello, mettiamo in padella antiaderente con un di olio, lasciamo soffriggere e aggiungiamo il macinato di pollo, il cavolo cappuccio grattugiato, la carota grattugiata, facciamo andare. Aggiungiamo la salsa di soia.

Abbiamo la pasta già pronta, non va bene quella secca perché è più difficile poi da utilizzare.

Per la salsa: facciamo sciogliere la tapioca con un po’ di acqua (2 cucchiai). Se non abbiamo la tapioca va bene anche l’amido di mais, la fecola. Ne pentolino versiamo il resto dell’acqua e uniamo zucchero, peperoncino, aceto di riso, portiamo a bollore, uniamo la tapioca e mescoliamo, facciamo andare. Aggiungiamo un pezzetto di aglio schiacciato.

Farciamo la pasta con il ripieno cotto, chiudiamo aiutandoci con l’uovo sbattuto che spennelliamo per chiudere bene gli involtini. Friggiamo in olio profondo, scoliamo su carta da cucina per eliminare l’unto in eccesso e serviamo gli involtini con la salsina fredda, possiamo anche versarla direttamente sugli involtini prima di servire.