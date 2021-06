Mini cocotte alla polpa di granchio, ricetta di Samya

La ricetta di Samya delle mini cocotte alla polpa di granchio, la ricetta di oggi 15 giugno 2021 per le nuove ricette di Mattono 5. Come sempre Samya ci mostra ricetta facili e veloci, questa volta ha pensato alla polpa di granchio ma ha aggiunto anche gli spinacini. Verdure e polpa di granchio ma possiamo magari sostituire anche con altri ingredienti, in questo facciamo mangiare altro pesce e altre verdure anche ai più piccoli. Possiamo preparare le mini cocotte al forno o farne una grande, sempre al forno. La ricetta di Samya di oggi per Mattino Cinque è ancora una volta una ricetta per la famiglia. Mettiamo gli ingredienti tutti insieme per preparare il composto a cui solo alla fine uniamo anche la polpa di granchio e gli spinacini. Ecco come si preparano questi sformati di Samya.

RICETTE DI SAMYA – MINI COCOTTE ALLA POLPA DI GRANCHIO

Ingredienti: 3 uova, 200 ml di latte scremato, 100 ml di panna fresca da cucina, 40 g di spinacini, 1 cucchiaio di amido di mais, 200 g di polpa di granchio, sale e pepe

Preparazione: nella ciotola rompiamo le tre uova, aggiungiamo la panna da cucina, il latte scremato, l’amido di mais, un po’ di sale e un po’ di pepe e lavoriamo con la frusta elettrica, amalgamiamo bene il tutto, ovviamente possiamo farlo anche con la frusta a mano.

Facciamo scolare la polpa di granchio, aggiungiamo nella ciotola con il composto. Laviamo gli spinacini e asciughiamo, aggiungiamo anche questi e amalgamiamo bene.

Prendiamo le cocotte e le imburriamo. Dividiamo il composto nei piccoli contenitori, ovviamente se vogliamo possiamo farne anche una sola grande. Disponiamo le cocotte nella teglia dai bordi alti, versiamo l’acqua nella teglia, devono cuocere a bagnomaria.

Mettiamo in forno già caldo a 170° C per 25 minuti. Ovviamente se ne facciamo una sola grande aumentiamo il tempo di cottura.