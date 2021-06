L’insalata di Zia Cri, Caesar Salad è la ricetta dell’estate

La ricetta di Zia Cri di oggi 17 giugno 2021 è la ricetta E’ sempre mezzogiorno dell’insalata con il pollo, la famosa Caesar Salad. E’ una delle ricette estive che non possiamo perdere, ogni anno lo ritroviamo nelle cucin in tv con Antonella Clerici. Zia Cri con la sua ricetta di oggi di E’ sempre mezzogiorno propone una insalata un po’ diversa, la personalizza. La dottoressa Evelina Flachi consiglia questa caesar salad perché è ottima, fa bene, anche alla pelle, perfetta per l’estate. Non perdete questa e le altre ricette di oggi di E’ sempre mezzogiorno, ecco come si fa l’insalata di Zia Cri.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO ZIA CRI – CAESAR SALAD

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: il petto di pollo tagliamo a cubotti lo mariniamo con succo di limone, worcester e senape, lo possiamo fare anche il giorno prima o minimo un’ora prima della cottura.

Scaldiamo la bistecchiera e adagiamo sopra la carta forno. Versiamo il pollo sulla carta forno, scolato un po’ dalla marinatura. Facciamo cuocere, in questo modo per non fare attaccare il pollo alla padella o alla bistecchiera. Possiamo anche chiudere la carta come un cartoccio per imprigionare gli odori. In realtà se vogliamo grigliare, rosolare bene, togliamo la carta forno, se vogliamo un effetto più morbido la lasciamo. Possiamo anche usare del pollo arrosto avanzato.

Per la salsa mettiamo succo di limone, worcester, una punta di aglio, un filo di olio, un po’ di sale e pepe, aggiungiamo anche il tuorlo delle uova cotte 6 minuti dal bollore dell’acqua, quindi quasi sode, frulliamo con il mixer a immersione.

Condiamo nella ciotola grande la lattuga con la salsetta frullate prima, mescoliamo e aggiungiamo il formaggio a scaglie e il pollo appena cotto, serviamo subito.