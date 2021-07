Giusina in cucina, la ricetta delle bombette di ricotta fritte

La ricetta delle bombette fritte con ricotta di Giusina in cucina, una golosità ovviamente siciliana, una delle nuove ricette siciliane di Giusina Battaglia. Un viaggio meraviglioso ed emozionante, così commenta la bravissima giornalista che ha la passione per la cucina e che questa volta ci porta a Ustica e a Favignana. Per la ricetta delle bombette fritte fatte con la ricotta lascia per un attimo la cucina di casa. La ricetta delle bombette con la ricotta è davvero squisita e arriva insieme alla ricetta degli spaghetti con zucchine, limone e gamberi e un dolce delizioso, che non può mai mancare. Ecco la ricetta di Giusina in cucina per fare queste frittelle con la ricotta, le bombette con la ricotta fritte.

RICETTE GIUSINA IN CUCINA – BOMBETTE DI RICOTTA FRITTE

Ingredienti: 300 g di ricotta di pecora, farina, 2 uova, 100 g di parmigiano grattugiato, sale, pepe, menta e olio di oliva

Preparazione: Giusina adora la ricotta di pecora, è quella che in genere si usa nelle ricette siciliane. Scoliamo bene la ricotta, dobbiamo evitare che le bombette siano poi troppo mollicce. Versiamo la ricotta nella ciotola, schiacciamo un po’ e aggiungiamo il parmigiano grattugiato, mescoliamo e uniamo la menta fresca spezzettata con le mani, sale, pepe e mescoliamo. Uniamo adesso la farina, due cucchiai. Amalgamiamo e solo dopo aggiungiamo un uovo alla volta, facciamo assorbire il primo e solo dopo aggiungiamo il secondo e mescoliamo ancora. Se cambiamo qualche ingrediente le possiamo fare anche dolci queste bombette. Versiamo nella padella abbondante olio di oliva, facciamo scaldare bene. Con due cucchiai creiamo le bombette, sono delle grosse quenelle. Usiamo i cucchiai perché l’impasto non è duro. In cottura si stendono da sole. Giriamo più volte e facciamo ben dorare. Scoliamo su carta da cucina per togliere l’unto in eccesso e possiamo gustare fredde o calde, quando vogliamo.