Polpette di taleggio, la ricetta di Francesca Marsetti

Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 6 dicembre 2021 la ricetta delle polpette di taleggio di Francesca Marsetti, le polpette fritte per il compleanno di Antonella Clerici. La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno adora i formaggi, adora il taleggio e la Marsetti ha pensato per lei a queste polpette fritte fatte con il taleggio, la salsiccia, le nocciole tostate, la mortadella e in più ha aggiunto la ricetta della salsa di spinaci, così per non avere troppi sensi di colpa. Non perdete la ricetta E’ sempre mezzogiorno delle polpette di taleggio di Francesca Marsetti cucinate per il compleanno di Antonella Clerici.

Ricette E’ sempre mezzogiorno – Polpette di taleggio con mortadella, salsiccia o nocciole tostate

Ingredienti – per le polpette: 600 g di taleggio, 300 g di salsiccia, 1 fetta di mortadella, 200 g di nocciole tostate, 30 g di amido di riso, 200 g di farina tipo 0, 4 uova, 200 g di pan grattato, 200 g di farina per polenta, 1,5 l di olio di semi di girasole, rosmarino

per la salsa: 200 g di spinaci lessati, Olio evo, Sale e pepe

Preparazione: tagliamo il taleggio a pezzetti e aggiungiamo pepe macinato, amido di riso e mescoliamo con le mani, dobbiamo ottenere un vero impasto. Tagliamo la salsiccia a pezzetti e rosoliamo in padella senza grassi. Tagliamo anche la mortadella a pezzetti, a dadini.

Prendiamo un po’ di impasto con il taleggio e lo stendiamo, al centro disponiamo un po’ di salsiccia, chiudiamo lasciando dentro il ripieno, abbiamo così delle polpettine di taleggio con ripieno di salsiccia. Possiamo farcire con la mortadella o con le nocciole tostate. Possiamo anche creare altri ripieni.

Passiamo le polpette ripiene nelle uova sbattute, poi nel pane grattugiato mixato con la farina di polenta. Passiamo di nuovo nelle uova e di nuovo nel pane grattugiato. Copriamo e mettiamo in frigo almeno 30 minuti poi friggiamo in olio ben caldo e profondo. Facciamo ben dorare e scoliamo su carta da cucina.

Per fare la salsa frulliamo gli spinaci lessati e strizzati con sale, pepe e olio. Serviamo le polpette fritte con la salsa verde.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".