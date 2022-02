Panino con polpette al sugo, ricetta di Roberta Lamberti

La ricetta del panino con le polpette al sugo di Roberta Lamberti è la golosità che piacerà a tutta la famiglia. Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno oggi 16 febbraio 2022 la ricetta per fare le polpette al sugo che poi magari mettiamo nel panino perché così si gustano davvero in modo molto goloso. Roberta Lamberti è una vera esperta di polpette e a E’ sempre mezzogiorno continua a suggerire idee tutte da provare. Questa volta è rimasta sulla ricetta più classica, quella delle polpette al sugo che possiamo servire nel piatto con un contorno o semplicemente con fette di pane, oppure farcire la ciriola o altro pane. Roberta lascia le polpette intere quindi non esageriamo con la grandezza altrimenti sarà impossibile mangiare il panino. Ecco la ricetta delle polpette di oggi.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Roberta Lamberti – Panino con polpette al sugo

Ingredienti: 1 ciriola, 500 g di macinato di manzo, 150 g di mollica di pane, 50 g di formaggio grattugiato, 1 uovo, sale

– per il sugo: 500 g di pomodori pelati, 1 spicchio d’aglio, foglie di basilico, sale, olio evo, olio di semi per friggere

Preparazione: ammolliamo subito il pane nell’acqua, poi lo strizziamo, volendo possiamo anche ammollare nel latte. Versiamo nella ciotola la carne macinata, il formaggio grattugiato, l’uovo intero, un po’ di sale e anche il pane già strizzato. Amalgamiamo bene il tutto, poi formiamo le nostre polpette. Nella padella versiamo abbondante olio, facciamo scaldare e friggiamo. Scoliamo su carta da cucina.

Abbiamo già preparato il sugo, lo facciamo in modo semplice. Un po’ di olio nella pentola, lo spicchio di aglio e facciamo soffriggere, aggiungiamo i pelati, saliamo e infine un po’ di basilico fresco, facciamo cuocere. I pelati li possiamo tagliare a pezzi prima di versarli in pentola o schiacciarli in cottura con la forchetta. Aggiungiamo le polpette al sugo e facciamo cuocere. Se vogliamo farciamo il panino con le polpette o serviamo nel piatto.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".