Cassone mozzarella e pomodoro, la ricetta di Zia Cri

Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno la ricetta del cassone mozzarella e pomodoro o cassone con erbe di campo. Una ricetta per l’impasto, due gusti per fare contenti tutti. “Oggi ho preparato un must della romagna, i cassoni o cascioni. L’impasto è lo stesso della piada, ma viene farcita da crudo e poi cotto sul testo. Ogni volta che li preparo il ricordo va’ alla mia nonna paterna Irma, bravissima a cucinare – racconta Zia Cri -La sua piada e i suoi cassoni erano unici, a lei devo l’amore per la cucina”. Non possiamo perdere la ricetta E’ sempre mezzogiorno per fare il cassone o cascione di Zia Cri ripieno, goloso.

Cassone mozzarella pomodoro ed erbe di campo ricetta Zia Cri

Ingredienti per l’impasto: 500 g di farina, 80 g di strutto, 7 g di sale, 150 ml di latte,120 ml di acqua, 3 g di bicarbonato

per il ripieno mozzarella e pomodoro: 400 g di passata di pomodoro, 250 g di mozzarella, origano, sale e pepe, olio evo

per il ripieno alle erbe di campo: 500 g di erbe di campo, 1 spicchio d’aglio, sale e pepe

Preparazione: Disponiamo a fontana sulla spianatoia la farina con il lievito, adagiamo al centro il resto degli ingredienti ed impastiamo bene. Avvolgiamo il panetto nella pellicola e facciamo riposare almeno 30 minuti. Per il ripieno del cassone rosso: facciamo insaporire la passata di pomodoro con un filo d’olio, sale e origano facendo cuocere per alcuni minuti in una casseruola poi spegniamo il fuoco e lasciamo intiepidire. Scoliamo la mozzarella e tagliamo a fette e mettiamo in un colino in modo da farle perdere ulteriormente il liquido. Per la farcia dei verdi: cuociamo le erbe di campo in acqua, scoliamo, strizziamo e tritiamo finemente e ripassiamo in padella con aglio e olio. Trascorso il tempo di riposo riprendiamo il panetto, dividiamo in 10-12 panetti dello stesso peso e stendiamo con l’aiuto del matterello cercando di ottenere dei dischi rotondi facendo attenzione a non bucarli. Farciamo ogni mezzo disco con un paio di cucchiai di passata di pomodoro e la mozzarella lasciando però 1 cm dal bordo pulito. Spennelliamo i bordi con un po’ di acqua e chiudiamo a mezzaluna sigillando i bordi con i rebbi della forchetta. Farciamo i verdi con le erbe saltate, chiudiamo e sigilliamo. Facciamo cuocere i cassoni sul classico testo romagnolo. Lasciamo cuocere alcuni minuti per lato girando i crescioni delicatamente, non dimenticando il bordo.