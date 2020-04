Anna Moroni prepara la torta pasqualina al formaggio, la ricetta di Gubbio

Tra le ricette di Pasqua non poteva mancare la torta pasqualina di Anna Moroni, la torta pasqualina al formaggio. E’ una delle ricette di Pasqua di Gubbio, una delle ricette che Anna Moroni prepara ogni anno e ha proposto tante volte anche a La prova del cuoco. Annina ha già iniziato a preparare un po’ di cose, è in casa come tutti e come tutti non può che cucinare. La torta pasqualina salata di Anna Moroni è facilissima da fare, potremo servirla a fette sia calda che fredda per accompagnare il nostro pranzo di Pasqua o la nostra pasquetta in casa. Anche Antonella Clerici ha condiviso la foto di Anna Moroni con la torta ai formaggi appena sfornata, di certo anche lei e Maelle la faranno per Pasqua.

LA RICETTA DELLA TORTA PASQUALINA AL FORMAGGIO – RICETTE ANNA MORONI PER PASQUA

Ingredienti: 4 uova intere, 4 tuorli d’uovo, mezzo cucchiaio di sale, mezzo cucchiaio di zucchero, 2 cucchiai di olio, 74 g di burro, 250 g di latte, 750 g di farina, 200 g di grana grattugiato, 125 g di pecorino grattugiato, 100 g di groviera, 125 g di lievito di birra, 1 bustina di lievito in polvere

Preparazione: sbattiamo le uova e i tuorli con il sale, lo zucchero, il burro e l’olio. Intanto, sciogliamo il lievito di birra nel latte caldo.

Uniamo alla farina tutti i formaggi grattugiati e la bustina di lievito in polvere, mescoliamo e aggiungiamo il latte con il lievito di birra già sciolto, amalgamiamo bene il tutto. Aggiungiamo a questo composto quello con le uova e lavoriamo bene il tutto. Otteniamo un composto liscio e omogeneo.

Versiamo negli stampi che preferiamo ma ricordiamo che il composto deve lievitare quindi scegliamo gli stampi adatti, che siano alti. Mettiamo in forno per 45 minuti a 40 gradi, così lievitano e poi lasciamo in forno e alziamo la temperatura a 200 gradi per 40 minuti circa.