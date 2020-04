Ricette di Pasqua, il casatiello di Fulvio Marino

La ricetta del casatiello napoletana è di Fulvio Marino, è una delle ricette di Pasqua che non potete perdere. E’ una delle ricette rustiche campane che si preparano in questi giorni, nei prossimi giorni, sarà così perfetto per domenica. Nel casatiello napoletano Fulvio marino aggiunge ovviamente pepe e strutto, formaggi grattugiati e poi salame e provolone. E’ una delle ricette che l’esperto in farine sta regalando in questo periodo attraverso le dirette Instagram. Date un’occhiata al suo profilo social per scoprire gli ingredienti migliori per eseguire queste ricette di Pasqua e non solo.

LA RICETTA DEL CASATIELLO DI FULVIO MARINO – RICETTE DI PASQUA

Ingredienti casatiello napoletano: 600 g di farina tipo 0, 300 ml di acqua, 80 g di lievito di birra, 220 g di strutto, 50 g di parmigiano reggiano grattugiato, 50 g di pecorino romano grattugiato, 200 g di salame tipo Napoli, 150 g di provolone semi piccante, 12 g di sale, pepe nero, 4 uova per decorare, 1 tuorlo e 1 cucchiaio di latte per spennellare

Preparazione: impastiamo gli ingredienti, quindi farina, acqua, lievito, strutto, otteniamo un composto liscio e omogeneo che facciamo lievitare 2 o 3 ore.

Il tempo di lievitazione dipende dal caldo che c’è in casa. Trasferiamo l’impasto lievitato sul piano infarinato e lo lavoriamo stendendolo, formiamo un rettangolo spesso 1 cm.

Spalmiamo sopra ¼ dello strutto morbido e aggiungiamo un po’ dei formaggi grattugiati e il pepe macinato, pieghiamo il rettangolo a libro come per la pasta sfoglia. Stendiamo di nuovo la pasta e procediamo ancora come sopra con la farcia e con le pieghe, quini pieghe-riposo-farcia fino a esaurire lo strutto. Teniamo da parte un pezzo di impasto per le striscioline.

Quando spalmiamo lo strutto per l’ultima volta aggiungiamo salame e provolone a dadini. Arrotoliamo il rettangolo su se stesso, abbiamo un salame. Ungiamo col burro lo stampo con il buco al centro (26 – 28 cm), disponiamo dentro il casatiello e uniamo le due estremità. Facciamo lievitare fino al bordo tenendo coperto con il canovaccio, ci vorranno circa 3 ore.

Laviamo il guscio delle uova e disponiamo in superficie, fermiamo con striscette di impasto che mettiamo a croce. Spennelliamo con il tuorlo sbattuto con il latte. Mettiamo in forno prima che raggiunga i 180 gradi e facciamo cuocere per circa 1 ora.