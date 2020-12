Arrosto di vitella in crosta E’ sempre mezzogiorno, la ricetta di Buzzi per Natale

Arrosto di vitella in crosta è la ricetta di Natale di Buzzi da E’ sempre mezzogiorno di oggi 3 dicembre 2020. Un piatto per le feste di Natale, un piatto della domenica. Un secondo piatto di carne che Buzzi prepara aggiungendo tocchi golosi. Prima la cottura in pentola e poi la cottura in forno e così avremo una bella crosta dorata. Buzzi arricchisce la crosta con la decorazione, le stelline che possiamo fare con i bambini. E’ una delle ricette E’ sempre mezzogiorno perfetta per tutta la famiglia, un piatto che di certo consumeremo anche come avanzo il giorno dopo. Ecco come si prepara l’arrosto in crosta di pasta sfoglia di E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE DI NATALE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DELL’ARROSTO IN CROSTA DI BUZZI

Ingredienti: 600 g di vitella, 2 rotoli di pasta sfoglia rettangolare, 10 fette di pancetta, 300 g broccoletti, 10 fette di provola, 2 carote, 1 cipolla bianca, 1 costa di sedano, 1 patata, 500 ml di brodo vegetale, 1 bicchiere di vino bianco, 1 uovo, aglio, rosmarino, salvia, olio, sale

100 g di misticanza, 1 arancia, 50 g di noci, 50 g di mandorle, 1 melagrana, 100 g di olive nere, 1 finocchio, 100 g di scaglie di pecorino

Preparazione: sigilliamo la carne, il pezzo intero nella pentola con un po’ di olio e il rametto di rosmarino. Aggiungiamo anche carote, sedano e cipolla a dadini, facciamo rosolare e sfumiamo con il vino bianco. Copriamo con il brodo vegetale o con l’acqua e copriamo. Facciamo cuocere circa 30 minuti, consideriamo che sono 600 g di carne. Se necessario aggiungiamo in cottura altro brodo.

Uniamo le due sfoglie pronte e aggiungiamo sopra le fette di pancette e le fette di formaggio, la provola. Aggiungiamo i broccoli già lessati e saltati con olio, sale e aglio, togliamo però poi l’aglio. Al centro disponiamo la carne cotta in parte in pentola e lasciamo un po’ raffreddare. Arrotoliamo la sfoglia e abbiamo l’arrosto in crosta. Disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno.

Spennelliamo la superficie della pasta sfoglia con il tuorlo sbattuto. Con un po’ di pasta sfogli facciamo delle stelline e disponiamo sull’arrosto. Spennelliamo anche le stelline con il tuorlo. Mettiamo in forno 180 – 200 gradi per 15 – 20 minuti.

Facciamo l’insalata con la misticanza, melagrana, finocchio, olive e il resto, ovviamente olio e sale. Serviamo l’arrosto in tavola con la crosta e quando tagliamo a fette serviamo nei piatti completando magari con il fondo di cottura che abbiamo frullato e filtrato. Non dimentichiamo l’insalatina.