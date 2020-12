Ricette Zia Cri per Natale: faraona alla melagrana

La ricetta di oggi 7 dicembre 2020 di zia Cri per Natale, la faraona alla melagrana. Tante le ricette E’ sempre mezzogiorno che suggeriscono cosa cucinare per le feste di Natale e per un secondo piatto semplice ma di grande effetto la faraona di zia Cri è perfetta. La faraona ripiena va servita a fette con il sughetto che prepariamo con il fondo di cottura della carne e ovviamente decoriamo con i chicchi di melagrana. Doppia cottura per la faraona ripiena di zia Cri, prima facciamo andare un po’ in padella, il tempo di rosolare e poi in forno. Non perdete questa e le altre ricette di zia Cri per il Natale.

RICETTE DI NATALE DI ZIA PER E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DELLA FARAONA ALLA MELAGRANA

Ingredienti per 6 persone: 1 faraona, 1 carota, 1 barbabietola, 1 porro, 200 g di salsiccia, 150 di prosciutto crudo a cubetti, 1 uovo, 50 g pangrattato, 50 g formaggio grattugiato, 1 bicchiere di vino bianco, 4 melagrane, 2 spicchi di aglio, 2 scalogni, 2 foglie d’alloro, 500 g di brodo di carne, 40 g di amido di mais, olio evo, sale e pepe

Preparazione: prepariamo la farcia e nella ciotola versiamo la salsiccia sgranata, le carote a dadini, la barbabietola, il prosciutto, tutto a dadini, poi il porro a fettine già stufato. Aggiungiamo l’uovo e il pane grattugiato e il formaggio grattugiato. Sale e pepe e mescoliamo il tutto. Cannelloni della vigilia di Zia Cri, le ricette E’ sempre mezzogiorno

Disossiamo la faraona ma teniamo da parte le ossa. Farciamo la faraona con il ripieno, leghiamo con lo spago.

Nella padella antiaderente mettiamo lo scalogno, l’aglio e l’alloro, aggiungiamo le ossa. Ungiamo con un po’ di olio la faraona e disponiamo in padella, rosoliamo a fiamma vivace per 10 minuti circa, bagniamo con il succo di melagrana e il brodo, mettiamo in forno 1 ora a 180 gradi.

Togliamo dal forno e facciamo riposare la faraona avvolta nella carta alluminio, togliamo poi lo spago.

Passiamo nel colino il fondo di cottura e facciamo addensare sul fuoco aggiungendo l’amido di mais. Serviamo l’arrosto a fette completando con la salsa e i chicchi di melagrana.