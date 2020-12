Pan di spezie, le ricette di Natale di Luca Montersino

Le ricette di Natale di Luca Montersino da E’ sempre mezzogiorno di oggi 11 dicembre 2020 proseguono con il pan di spezie, una delizia golosa da non perdere, un dolce perfetto per il Natale. Le spezie che Montersino utilizza per il pan dolce sono varie: anice stellato, cannella e scorza di agrumi, ovviamente vaniglia, noce moscata e anche pepe bianco, cardamomo e chiodi di garofano. Immaginate già solo il profumo in casa per questo pan speziato nei giorni di festa del Natale. Sarà almeno un Natale dolce con le ricette E’ sempre mezzogiorno. Ecco la ricetta di oggi di Luca Montersino.

RICETTE LUCA MONTERSINO – LA RICETTA DEL PAN DI SPEZIE PER NATALE

Ingredienti: per il pan di spezie (prima parte) 500 g di acqua, 500 g di miele, 167 g di zucchero semolato, 2 g di sale, 8 g di anice stellato, 10 g di cannella in polvere, 15 g di scorza di limone, 15 g di scorza di arancia , 2 g di vaniglia in bacche bourbon, 1 g di noce moscata, 1 g di chiodi di garofano, 1 g di pepe bianco, 5 g di cardamomo pulito

per il pan di spezie (seconda parte) 600 g di farina, 70 g di fecola di patate, 17 g di bicarbonato di sodio, 17 g di lievito chimico, 30 g di rum bianco

Preparazione: portiamo a bollore l’acqua con il miele e lo zucchero, solo dopo uniamo il sale, le spezie e la buccia degli agrumi, lasciamo in infusione coperto con la pellicola fino al giorno successivo. Poi filtriamo e abbiamo lo sciroppo che teniamo da parte.

In una ciotola versiamo la farina e le altre polveri, al centro versiamo il rum e lo sciroppo, mescoliamo con la frusta, abbiamo una pastella.

Foderiamo gli stampi da plumcake con la carta forno e versiamo il composto. Mettiamo in forno a 180 gradi per 25/30 minuti. Facciamo intiepidire e sformiamo. Spennelliamo con la gelatina e possiamo decorare come vogliamo, magari zucchero a velo, torrone e meringhe per un effetto e dolcezza.