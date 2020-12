Pan tronchetto di Natale è la ricetta di oggi di Fulvio Marino

Sono sempre deliziose le ricette di Fulvio Marino che oggi 11 dicembre 2020 ha proposto la ricetta del tronchetto di Natale, la ricetta per E’ sempre mezzogiorno. Un pane più che goloso, un tronchetto di pane farcito con la ricotta, l’uvetta, lo zucchero di canna, il miele, uovo e zenzero candito. Se vogliamo possiamo anche cambiare ripieno e scegliere gli ingredienti che preferiamo. Come sempre con molta cura Fulvio Marino spiega come procedere con le sue preparazioni e oggi ancora una volta nella cucina di E’ sempre mezzogiorno è una vera delizia questo pane farcito. E’ una delle ricette di Natale che a dire il vero possiamo preparare sempre, ma attenzione alle calorie, in studio c’è sempre la dottoressa Evelina Flachi.

RICETTE FULVIO MARINO PER NATALE – LA RICETTA DEL PAN TRONCHETTO DI NATALE DA E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: 500 g di farina di farro bianco, 500 g di farina tipo 0, 200 g di lievito madre, 3 g di lievito di birra, 300 di acqua, 300 g di latte, 50 g di miele d’acacia, 20 g di sale

Per il ripieno: 500 g di ricotta, 100 g di uvetta, 50 g di zenzero candito, 10 g di miele, 100 g di zucchero di canna grezzo, 1 uovo e zucchero a velo

Preparazione: nella ciotola versiamo le farine, aggiungiamo il lievito madre e anche il lievito di birra (se non abbiamo il lievito madre usiamo 12 g di lievito do birra). Uniamo il miele, il latte e quasi tutta l’acqua), impastiamo e aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua. Completiamo l’impasto. Facciamo lievitare un’ora e mezza. Dividiamo l’impasto in due parti, abbiamo due palline che mettiamo nelle ciotole unte con l’olio. Facciamo lievitare 3 ore a temperatura ambiente.

Stendiamo poi l’impasto e abbiamo un quadrato grande.

Nella ciotola mettiamo la ricotta, l’uvetta, lo zucchero di canna, l’uovo, il miele, zenzero candito a dadini, mescoliamo bene. Spalmiamo il ripieno sulla pasta, arrotoliamo e disponiamo sulla teglia, spennelliamo con un po’ di latte o uovo, aggiungiamo zucchero di canna, attendiamo un pochino e mettiamo in forno per 18 minuti a 200 gradi. Completiamo con lo zucchero a velo.